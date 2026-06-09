Plek vrij in Spoorkwartier door uitblijven Grote Popzaal: volbouwen of vrijhouden voor extra treinen?

Het plan om de Oosterpoort op te splitsen in twee locaties lijkt definitief van tafel. Met het uitblijven van de Grote Popzaal in het Spoorkwartier komt de ruimte mogelijk vrij voor iets anders. De raadsfractie van Volt kijkt alvast naar de ‘lege plek’ en is benieuwd wat het gemeentebestuur er het liefst voor in de plaats ziet verschijnen.

Volgens Volt moet er, nu de komst van de Grote Popzaal aan de zuidzijde van het Hoofdstation van de baan lijkt, opnieuw worden gekeken naar de invulling van de schaarse ruimte. De fractie kijkt daarbij niet alleen naar een invulling met bebouwing.

Volt verwijst daarbij naar de grootschalige uitbreiding van het openbaar vervoer in Groningen tot en met 2040, die het college een jaar geleden uitstippelde. Naast de mogelijke komst van de Lelylijn naar het Hoofdstation (waarvoor twee jaar geleden al nieuwe gebouwen aan de kop van de Grunobuurt werden weggelaten) kijkt het college in haar ov-visie ook uit naar een S-bahn-achtig regionaal treinsysteem in de regio. Ook daarvoor moet ruimte zijn op het Hoofdstation, beargumenteert Volt.

De partij vraagt daarom woensdag aan het college of de ruimte voor de geschrapte Grote Popzaal leeg moet blijven om rekening te houden met extra spoor- en perroncapaciteit. Daarbij wijst Volt op de vraag of treinen van het hoofdrailnet (de NS) in de toekomst misschien een ander eindpunt moeten krijgen dan het Hoofdstation.