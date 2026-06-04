PKC’83 versterkt selectie met twee spelers van ACV

Foto: Andor Heij. PKC'83 - AZSV

PKC’83 heeft zich versterkt met twee spelers die afgelopen seizoen nog bij ACV uit Assen in de tweede divisie speelden. Het gaat om Justin Mulder en Steyn Strijker.

De 29-jarige Mulder is een aanvallende middenvelder, die negen jaar vaste waarde was bij ACV. Mulder maakte in 2014 zijn debuut in het betaalde voetbal bij FC Emmen onder Joop Gall. Gall is komend seizoen de trainer van PKC’83.

De 25-jarige Strijker speelde naast ACV bij HHC Hardenberg en doorliep de jeugdopleidingen van FC Emmen, FC Groningen en FC Twente. Strijker kan op het middenveld en in de verdediging uit de voeten.

PKC’83 speelde vorig seizoen in de vierde divisie, maar werd voorlaatste en degradeerde naar de eerste klasse.