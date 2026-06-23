Petitie tegen vliegbelasting voor Groningen Airport Eelde aangeboden aan Tweede Kamer

Foto via Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde wil dat het wordt vrijgesteld van vliegbelasting. Drents commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Willemien Meeuwissen boden daarom dinsdag in Den Haag een petitie aan in de Tweede Kamer. Ook het provinciebestuur van Groningen en 35 andere organisaties uit Noord-Nederland steunen de petitie.

Volgens de provincies en de luchthaven is de belasting nadelig vanwege oneerlijke concurrentie met luchthavens net over de grens in Duitsland. Bij de petitie is ook een onderzoek overhandigd (in opdracht van Groningen Airport Eelde) waaruit zou blijken dat de Nederlandse vliegbelasting, die tot de hoogste van Europa hoort, een relatief groot effect heeft op regionale luchthavens zoals Eelde.

Eelde is een directe concurrent van Duitse luchthavens als Bremen, Münster en Düsseldorf, waar minder belasting wordt betaald en de prijzen dus lager kunnen zijn voor zowel passagiers als vliegmaatschappijen. Voor Groningen Airport Eelde is dat volgens het onderzoeksbureau extra gevoelig, omdat de luchthaven sterk afhankelijk is van prijsgevoelige vakantiereizigers en een beperkt aantal luchtvaartmaatschappijen. Dat zou zorgen voor flink minder passagiers en tot structureel verlies voor Groningen Airport Eelde.

De provincies vinden dat dit doorwerkt in de regio. Zij wijzen op de bereikbaarheid, de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat in Noord-Nederland. De luchthaven vervult volgens de provincies ook een maatschappelijke rol in de regio, met onder meer donororgaanvluchten voor het UMCG, vluchten van de traumahelikopter en opleidingen van de KLM Flight Academy en Noorderpoort.

Verdeeldheid in de Tweede Kamer

Volgens de indieners is een vrijstelling van vliegbelasting voor kleine regionale luchthavens mogelijk binnen de Europese regels. De geraamde kosten daarvan zijn ongeveer 1,8 miljoen euro per jaar. Of dat bedrag laag genoeg is om ook de Tweede Kamer te overtuigen, is nog maar de vraag. Volgens het Dagblad van het Noorden is er steun van JA21, de BBB en mogelijk ook vanuit de VVD, die een motie indiende om het onderzoek te laten plaatsvinden.

Maar partijen als D66 en Pro zijn minder enthousiast en vinden eigenlijk dat de vliegtaks landelijk moet gelden voor alle luchthavens. Onder meer de tekorten op de begroting voor Rijkswaterstaat worden aangehaald, maar ook het milieu en de meerwaarde van Groningen Airport Eelde voor de noordelijke regio wegen (met name voor PRO) mee in de standpunten rond de vliegtaks.