Persoon gewond bij steekpartij in De Wijert

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij zaterdagavond in de Van Schendelstraat in de wijk De Wijert is een persoon gewond geraakt. De politie is direct een onderzoek gestart, maar heeft vooralsnog niemand aangehouden.

De melding van het incident kwam rond 23.55 uur bij de hulpdiensten binnen. “De steekpartij heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Van Schendelstraat”, laat een politiewoordvoerder weten. “Eén persoon is daarbij gewond geraakt. We doen momenteel onderzoek naar de exacte toedracht.”

Nieuwsfotografen ter plaatse melden dat het slachtoffer in een ambulance is behandeld en daarna met onbekend letsel is overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de fotografen waren er meerdere politie-eenheden op de been in de straat. Agenten hebben in de buurt gesproken met verschillende omwonenden.