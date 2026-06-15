Passer-loper Jasper Wijkstra derde aanwinst van Lycurgus voor komend seizoen

Foto via Waremme Volley

Lycurgus Groningen heeft Jasper Wijkstra vastgelegd voor komend seizoen. De 24-jarige passer-loper komt over van Waremme Volley, dat uitkomt op het hoogste niveau in België.

Wijkstra tekent voor één jaar in Groningen. Met de komst van Wijkstra heeft Lycurgus nu acht spelers onder contract voor komend seizoen.

De in Doetinchem geboren Wijkstra begon met volleyballen bij Orion Stars. In 2023 vertrok hij naar de Belgische topclub Knack Roeselare. Daar won Wijkstra twee landstitels en twee bekers en debuteerde hij in de Champions League. Afgelopen seizoen speelde hij voor Waremme Volley. Wijkstra debuteerde in mei 2023 voor het Nederlands team in een wedstrijd tegen Slovenië.

Wijkstra staat ook op de longlist van Oranje, maar slaat deze zomer in overleg met bondscoach Joel Banks over.