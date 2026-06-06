Partij voor het Noorden over vertraging Visserbrug: “Venetië van Groningen verdient beter”

Foto: Rieks Oijnhausen

De fractie van de Partij voor het Noorden is teleurgesteld over het nieuws dat de nieuwe Visserbrug in Groningen pas op zijn vroegst eind 2027 wordt opgeleverd. De partij spreekt van een zwakke en niet-daadkrachtige opstelling van de gemeente en overweegt politieke stappen tijdens het komende Voorjaarsdebat.

“Eigenlijk is het onbegrijpelijk”, vertelt Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden. “De afgelopen jaren is er moord en brand geschreeuwd rond het proces over de nieuwe Gerrit Krolbrug; dat dit allemaal zo lang moest duren. Maar bij de Visserbrug is de situatie niet anders. Echter met één groot verschil: de gemeente heeft hier alles volledig in eigen hand. De brug is van onszelf en de grond waarop de brug staat is ook van onszelf. Je hebt alle touwtjes in handen en toch duurt deze stremming al jaren.”

Aankomende zomer is het precies twee jaar geleden dat de Visserbrug voor herstelwerkzaamheden werd weggehaald, nadat bleek dat de bediening niet meer werkte. Uit een technische inspectie werd destijds duidelijk dat een van de scharnieren kapot was, waardoor het brugdek niet meer veilig open en dicht kon. Sinds september 2024 ligt er een tijdelijke noodbrug nabij de voormalige Visserbrug die uitsluitend gebruikt kan worden door fietsers en voetgangers. Het wachten is nu op een nieuwe brug.

“Het is armoe troef”

“Als je mij zou vragen wat het mooiste plekje van de stad is, dan zou ik het Hoge en Lage der A noemen”, vervolgt Van der Laan. “Het is daar ontzettend idyllisch, het Venetië van het Noorden. Hoe vaak zie je er geen toeristen foto’s maken? Alleen door de huidige situatie met de brug ziet het er allemaal heel rommelig uit. Men heeft het wel wat geprobeerd op te fleuren door schilderingen aan te brengen, maar er worden nu continu posters en stickers overheen geplakt. Het ziet er niet uit, het is armoe troef.”

Ondertussen zijn de logistieke en economische gevolgen van de stremming groot. Van der Laan: “Je hebt het hier over een belangrijke verbinding. Door de stremming gedraagt het verkeer in de hele noordwesthoek van de binnenstad zich anders. Dat heeft economische gevolgen voor de ondernemers die in de directe omgeving zitten. Zij zijn simpelweg veel slechter bereikbaar.”

Klic-melding had al gedaan kunnen worden

Van der Laan vreest bovendien dat het niet bij deze huidige vertraging zal blijven. “Deze nieuwe vertraging is ontstaan tijdens het ontwerptraject. We hebben het nog niet eens over de planning van de daadwerkelijke bouw. Wanneer je straks op locatie zaken tegenkomt die je niet hebt voorzien, kan de opleverdatum nóg verder uitlopen. Zelf kom ik uit het bedrijfsleven; wanneer we met dergelijke situaties te maken hadden, schakelden we een versnellingsteam in. Dat gebeurt hier niet.”

De nieuwe vertraging is volgens het college het gevolg van beperkte ruimte rond de brug, kabels en leidingen in de grond, en een watertransportleiding en riool die moeten worden aangepast. Volgens Van der Laan had de gemeente dit allang kunnen weten. “Dit is infrastructuur die er al vele decennia ligt. Door het doen van een simpele ‘Klic-melding’ had je twee jaar geleden al exact inzichtelijk kunnen maken wat er ligt. Dat had je nu al klaar kunnen hebben.”

De politicus noemt de update die het college naar de raad stuurde dan ook teleurstellend. “Ik heb in de nieuwe informatie van het college niks nieuws gehoord. Voor deze hele situatie was onze fractie al bang. De wil om te versnellen lijkt te ontbreken.” De partij beraadt zich daarom op politieke stappen. “Volgende maand vindt het Voorjaarsdebat plaats. Dit is een politieke vergadering waarbij we debatteren over de financiële status van het lopende jaar en de politieke prioriteiten voor het komende jaar. Dat is een mooi politiek moment om een motie in te dienen waarin we het college dwingen de nadruk te leggen op het sneller vervangen van de Visserbrug.”

Verslaggever Olivier Steppé sprak vorig jaar met Van der Laan: