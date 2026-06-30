Partij voor de Dieren vraagt actie na vissterfte in Hoornsegraft: “Aanpak urgenter dan ooit”

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De fractie van Partij voor de Dieren vraagt opheldering van het gemeentebestuur over de recente vissterfte in de stad. Na de vondst van tientallen dode vissen in onder meer de Hoornsegraft en het Pioenpark wil de partij weten hoe het college dit soort situaties in de toekomst gaat voorkomen.

Afgelopen weekend werden er in de Hoornsegraft, een watergang die onderdeel uitmaakt van de waterstructuur rond de Donderslaan en het nabijgelegen sportpark Corpus den Hoorn, tientallen dode karpers, snoeken en baarzen aangetroffen. Hoewel handhavers van waterschap Noorderzijlvest direct ter plaatse kwamen voor metingen, bleek het zuurstofgehalte in het water in orde te zijn en was het diepere water schoon. De exacte oorzaak van de sterfte was voor het waterschap dan ook “gissen.”

Geen incidenten

De fractie van Partij voor de Dieren maakt zich zorgen. Raadslid Linda Wijnalda wijst erop dat er de afgelopen week op meerdere plekken in de gemeente dode vissen zijn aangetroffen, waaronder ook in het Pioenpark. Volgens de partij zijn dit geen losstaande incidenten, maar de directe en zichtbare gevolgen van klimaatverandering.

“Bekend is dat naast droogte, zowel rioolwateroverstort als extreme hitte kan zorgen voor vissterfte”, vertelt Wijnalda. Door extreme hitte ontwikkelen algen zich razendsnel, wat enorm veel zuurstof kost en funest is voor het onderwaterleven. De partij benadrukt dat het aantal extreem warme dagen van 35 graden of hoger deze eeuw al ruim zes keer zo hoog ligt als in de vorige eeuw. “Dit heeft grote gevolgen voor het leven van dieren, zoals vissen die in onze gemeentelijke wateren overlijden.”

Ongekend grote opgave

Hoewel de gemeente in haar eigen beleidsprogramma ‘Waterbalans 2025-2029’ al schrijft dat de opgave rondom klimaatadaptatie en waterbeheer ‘ongekend groot’ is, vindt de PvdD dat de aanpak urgenter is dan ooit. De partij stelt al tien jaar vragen over dit thema, maar wil nu concrete toezeggingen en actie van het college om te voorkomen dat dergelijke situaties in de toekomst weer voor gaan komen.

De vragen zullen woensdag behandeld worden tijdens het Politieke Vragenuur.