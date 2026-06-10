Particuliere beveiliging en hekken rond daklozenopvang en grasveld Spilsluizen om overlast tegen te gaan

Foto: Lars Faber

Burgemeester Kamminga neemt donderdag nieuwe maatregelen tegen de ernstige overlast door drugs, ruzies en rondhangende dealers bij de daklozenopvang bij de Spilsluizen.

Het grasveld tussen de Ebbingebrug en de Boteringebrug wordt afgesloten met hekken, vertelt Kamminga woensdagavond aan het Dagblad van het Noorden en RTV Noord. Het voetpad langs de kade blijft alleen toegankelijk voor bewoners van woonboten en hun bezoekers.

Ook komt er particuliere beveiliging en wordt het grasveld schoongemaakt en hersteld. Aan wie de nieuwe maatregelen nu nog overtreedt of overlast veroorzaakt, kan de burgemeester gebiedsverboden gaan opleggen.

‘Rust terugbrengen’

Met de maatregelen wil Kamminga de rust in het gebied terugbrengen. Het afgelopen jaar is de overlast rond de opvang flink toegenomen, vooral door de drugsdealers die in het gebied rondhangen. Daardoor ontstonden de afgelopen maanden steeds vaker ruzies, agressief gedrag en drugsgebruik rond de opvang en het grasveld.

De maatregelen moeten vooral de dealers en drugsrunners aanpakken, die volgens Kamminga de grootste oorzaak zijn van de problemen. Eerdere maatregelen als begeleiding en toezicht hebben volgens de burgemeester onvoldoende effect gehad. De maatregelen zijn wel tijdelijk en blijven gelden zolang dat nodig is.

Verhuizing mag doorgaan

De maatregelen volgen op een opvallend moment. De rechtbank bepaalde woensdagmiddag dat de verhuizing van de dagopvang voor daklozen naar een kantoorpand aan de Nieuwe Boteringestraat door mag gaan, ondanks ernstige bezwaren van omwonenden. De huurovereenkomst voor het pand aan de Spilsluizen loopt eind dit jaar af. Volgens de gemeente zijn er bij de nieuwe locatie geen vergelijkbare maatregelen zoals hekken nodig.

Omwonenden vrezen echter dat de overlast zich zal verplaatsen naar de nieuwe locatie en spanden daarom een kort geding aan. Ze vinden dat de gemeente hen onvoldoende informatie gaf over het voornemen en hen niet de gelegenheid bood om hun opvattingen daarover te delen.