OZB omhoog, minder reclamebelasting en bakkers op zondagochtend open: dit valt op in de plannen van het nieuwe gemeentebestuur

Foto: Joris van Tweel

Onder aanvoering van formateur Ineke van Gent hebben coalitiepartijen PRO, SP, Partij voor de Dieren, CDA en ChristenUnie vrijdagochtend bij Van Houten aan de Oliemuldersweg hun nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Opvallend daarin zijn mogelijk hogere belastingen, geleidelijke bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie, de ijsbaan in Kardinge en het verruimen van het aantal vrijstellingen van de reclamebelasting.

De gemeente verhoogt de onroerendezaakbelasting (ozb) met 5 procent. Dat moet jaarlijks 8,5 miljoen euro extra opleveren. Voor een gemiddeld huishouden stijgen de woonlasten daardoor met ongeveer 52 euro per jaar. De gemeente hoopt over twee jaar meer geld van het Rijk te krijgen. Als dat extra geld definitief uitblijft, is Groningen bereid de ozb later nog verder te verhogen.

Ook neemt de gemeente meer financiële risico’s in de begroting. Tot en met 2028 wordt nog jaarlijks vijf miljoen euro gespaard. Daarna accepteert Groningen een meerjarenbegroting die mogelijk niet sluitend is, waarbij de uitgaven hoger kunnen zijn dan de inkomsten.

Daarnaast houdt de gemeente rekening met een vermindering van het aantal ambtenaren met tien procent. Dat moet vanaf 2031 een besparing van 24 miljoen euro per jaar opleveren. Volgens het akkoord gebeurt dit via natuurlijk verloop en niet door ontslagen.

Cultuur en sport

De coalitie zet een eerste stap richting een bidbook voor Groningen als Culturele Hoofdstad van Europa in 2033. Ook wil de gemeente onderzoeken hoe culturele broedplaatsen zoals De Biotoop, TRAV12 en het Suikerunieterrein zo veel mogelijk behouden kunnen blijven.

De verbouwing van sportcentrum Kardinge moet doorgaan. Het plan blijft een energieneutraal gebouw met een schaatsbaan en een topsporthal voor Donar en Lycurgus. Ook wil Groningen samen met de regio inzetten op het WK Wielrennen van 2032.

Ondernemers en winkels

De gemeente wil monumentale panden vaker inzetten voor lokaal ondernemerschap. Via een publiek ontwikkelbedrijf wil Groningen commercieel vastgoed kopen, ontwikkelen en verhuren om winkelgebieden levendiger te maken.

Bakkers mogen straks op zon- en feestdagen eerder open. Winkels die vooral brood en gebak verkopen, mogen dan vanaf 08.00 uur open in plaats van 12.00 uur. Daarmee komt het college onder meer tegemoet aan Broodje van Eigen Deeg aan de Brugstraat, die al jaren wil dat de gemeente zondagochtendopening mogelijk maakt.

Wonen en zorg

De opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht blijven bestaan. Ook wordt de overgangszone tussen de stad en Ten Boer tien jaar langer beschermd tegen bebouwing. In nieuwe wijken moeten locaties komen voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en woonzorgvoorzieningen. Daarmee wil de gemeente zorgen voor meer spreiding.

Bij De Kring komen dertig nieuwe woonwagenstandplaatsen. Daarna kijkt de gemeente naar de mogelijkheid voor nog eens dertig plekken. Daarnaast wil het college eens per twee jaar een coöperatief woonproject mogelijk maken. Daarvoor wordt grond beschikbaar gesteld bij gebiedsontwikkelingen.

Verkeer en parkeren

De parkeertarieven gaan in principe niet omhoog. Alleen kort parkeren op straat in de Hortusbuurt, Binnenstad en Binnenstad-Oost kan duurder worden. De gemeente wil automobilisten vaker naar parkeergarages sturen, waar parkeren goedkoper blijft.

De Bedumerweg moet groener worden, met meer bomen en betere oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Daarnaast valt op: het college wil straten tijdelijk kunnen afsluiten of smaller maken met herkenbare Groningse objecten, zoals een grote eierbal of een Martinitoren.

Sociaal beleid en veiligheid

De coalitie wil meer investeren in buurt- en dorpshuizen en buurtinitiatieven. Ook moeten toeslagen vaker automatisch worden uitgekeerd en verdwijnt het fraudemeldpunt. Het aantal basisbanen wordt uitgebreid. Nieuwkomers moeten sneller worden begeleid naar werk.

Boa’s krijgen de ruimte om religieuze uitingen te dragen, zoals een hoofddoek of keppel. Ook wil de gemeente minder vaak naar geslacht vragen en vaker de optie X gebruiken. Verder komt er een flexibel veiligheidsteam met zorginstanties en een natuurtaxateur die groene waarden in kaart moet brengen.

De binnenstad moet groener worden. Daarvoor komt extra geld beschikbaar.Ook komen er twee extra voedseltuinen in nieuwe gebieden. De coalitie wil daarnaast een verbod op chemicaliën op boerenland en meer aandacht voor een diervriendelijke omgeving, bijvoorbeeld via nestplaatsen en groene daken en gevels.

De wethouders: Jalt de Haan (CDA) in plaats van Philip Broeksma (PRO)

Net als de afgelopen vier jaar zijn er acht wethouders in de gemeente Groningen. Eén wethouder is nieuw: CDA’er Jalt de Haan. GroenLinks-wethouder Philip Broeksma keert niet terug in het nieuwe college.

De wethouders op een rij: