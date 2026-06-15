Oud-FC Groningen speler Jerry de Jong overleden

Foto: Podelo. Via Wikimedia.

Oud-FC Groningen speler Jerry de Jong is op 61-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de KNVB.

De Jong speelde in het seizoen 1992-1993 voor FC Groningen. De verdediger werd toen gehuurd van PSV.

De Jong was onder meer ook actief voor Telstar, Heerenveen, Eindhoven en MVV. Hij speelde drie interlands voor het Nederlands elftal. De Jong kwam bij MVV in opspraak door een gokverslaving en de diefstal van een pinpas van een teamgenoot. Daarmee kwam een einde aan zijn voetbalcarrière.

Hij is de vader van Nigel de Jong, die ook oud international is (81 caps) en momenteel directeur topvoetbal is bij de KNVB.