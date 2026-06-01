Organisatie tevreden over Marathon Groningen ondanks onwelwordingen door warmte

Ondanks de ophef rond de zeven onwelwordingen kijkt de organisatie van de Marathon Groningen tevreden terug op de eerste editie van zondag. De organisatie van de Marathon Groningen zegt dat zondag voldoende maatregelen zijn genomen tegen de warmte.

“We hebben een prachtig nieuw evenement in de stad georganiseerd”, vertelt Johan Meijer namens organisator Golazo. “Met veel blije lopers. 12.000 in totaal. En met heel veel publiek langs het parcours. Ik ben er heel trots op. De marathon is echt terug in de stad, meer dan ooit. Hoe het in de stad leefde, waar overal mensen langs het parcours stonden. Hoeveel supporters er waren. Op een toch wel warme dag kunnen we terugkijken op een mooi evenement. Want ja, het was warm.”

Weer geen reden tot afgelasting

Daarmee wijst Meijer naar de omstandigheden, die er mede voor zorgden dat zeven lopers van de halve marathon hitteklachten kregen. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vijf andere deelnemers konden na behandeling ter plaatse weer naar huis. Daar kwam bij dat er te weinig ambulances in de buurt waren om alle getroffenen te helpen, waardoor de Veilgheidsregio moest bijspringen met een commandopost en er ambulances uit Drenthe en Overijssel naar Groningen moesten om te helpen. Ook in Utrecht en Amersfoort werden meerdere deelnemers onwel tijdens marathons.

Volgens Meijer is er zondag alles aan gedaan om deelnemers te behoeden voor de warmte. “We hebben dagelijks contact gehad met ons professionele weerbureau om ons uitgebreid te laten voorlichten over welke temperaturen we kunnen verwachten. De organisatie was zo ingericht dat we overal voldoende verzorgingsposten hadden en we hebben onze deelnemers vooraf voorgelicht om zich zo op een goed mogelijke manier voor te bereiden.”

Het weer was voor de organisatie dan ook geen reden om de marathon af te gelasten, vervolgt Meijer: “De weersvoorspellingen vertelden allemaal dat de echte hitte weg zou zijn en het een prima loopweer zou zijn. Maar we hebben kort vooraf ook gekeken naar een combinatie van factoren: luchtvochtigheid, temperatuur, windkracht, zonkracht. Die combinatie maakt dat het of heel zwaar wordt of heel warm wordt voor de sporter. Daar kijken we heel erg sterk naar en het was allemaal zeer matig en dus heel acceptabel om op een goede manier een loopevenement te doen.”

‘Utopie om te denken dat dit niemand gaat gebeuren’

Meijer vindt dan ook dat zeven onwelwordingen op een totaal van 6.500 deelnemers niet verbazingwekkend is: “Het is een utopie om te denken dat dit niemand gaat gebeuren, met een hardloopevenement eind mei. Dus zo is dat gegaan.”

Na de onwelwordingen van zondag gingen er stemmen op over een mogelijk tekort aan waterpunten op de route. Daar was volgens Meijer geen sprake van: “We hebben meer dan voldoende verzorgingsposten neergezet. Daar ben ik van overtuigd. Ook vanuit de ervaring die we hebben met al onze andere loopevenementen die we landelijk organiseren. Dus we weten heel goed waar we het over hebben. Natuurlijk kan het altijd meer, maar ik zeg ook altijd: als er meer toiletten staan, dan heb je het nog steeds te weinig. Uiteindelijk denk ik dat we het heel goed gedaan hebben.”

Maar Meijer laat wel weten dat er uitgebreid wordt geëvalueerd: “Er is natuurlijk gisteren wel wat gebeurd. Het is wel even spannend geweest daarin. Het is voor veel mensen de laatste twee kilometer best zwaar geweest. Dus dan gaan we zeker uitgebreid evalueren, ook met de hulpdiensten, de gemeente en de Veiligheidsregio, om het voor volgend jaar nog beter voor te bereiden.”