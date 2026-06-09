Organisatie blikt tevreden terug op Ten Boer Moves: “Dit was de beste editie ooit”

Gezelligheid tijdens de Gooise Bingo. Foto: Ten Boer Moves

De achtste editie van ‘Ten Boer Moves’ die afgelopen weekend plaatsvond in het dorp, is een groot succes geworden. Volgens de organisatie trok het meerdaagse dorpsfeest een recordaantal enthousiaste bezoekers.

“Zojuist hebben we de laatste spullen opgeruimd”, vertelt Hinry Blaauw namens de organisatie trots. “Maar verreweg het meeste werk is gisteren al verzet, toen een grote groep vrijwilligers de feesttent en alles wat daarbij hoort heeft afgebroken. Vanavond ligt het terrein er weer bij alsof er niets is gebeurd. Daarom ook via deze weg een groot compliment aan al die mensen die ons geholpen hebben; dankzij hen is dit weekend grandioos verlopen.”

Roze invasie

Het evenement trapte vrijdagavond af met een ‘Gooise bingo’. “Van tevoren wisten we al dat het druk zou worden, omdat de kaarten in sneltreinvaart waren uitverkocht. Het werd een ontzettend feestelijke avond. Bij deze bingo hoef je namelijk niet stil te zijn; het dak ging er vanaf. Als dresscode hadden we gevraagd of iedereen in het roze wilde komen, en daar werd massaal gehoor aan gegeven. De hele feesttent kleurde roze.”

Op zaterdagavond was het tijd voor het ‘Foute Feest’, met optredens van de Lawine Boys en Orlando Uitenwerf. “Hier kwamen zo’n 450 bezoekers op af. Ook nu gingen de mensen weer helemaal los met de kledingvoorschriften. Ik heb mensen verkleed als Ma Flodder zien rondlopen, als hardrocker, of als gabber in van die felgekleurde trainingspakken.”

Op de slotdag was het tijd voor de traditionele familiedag, die werd afgesloten met een grote barbecue. “Aanvankelijk leek het erop dat we slecht weer zouden krijgen, maar het is gelukkig helemaal droog gebleven. Rond 16.00 uur ging de barbecue aan en het bleef tot in de avond gezellig. Dit was echt de beste editie die we tot nu toe gehad hebben. Het was grandioos.”

“Wat hebben we een mooi weekend gehad, hè?”

Dat roept de vraag op wat het geheim is achter het groeiende succes van het evenement. Blaauw: “We hebben de afgelopen jaren echt iets opgebouwd. In het begin is het nog van ‘we zien wel’, maar inmiddels staat het evenement als een huis en weten mensen wat ze kunnen verwachten. Je kunt hier in je eigen dorp iets leuks beleven. Dat is leuk en dat is prettig omdat je voor het vertier dit keer bijvoorbeeld niet naar de stad hoeft.”

Volgens de organisatie draagt het evenement ook bij aan de verbinding in het dorp en versterkt het de sociale cohesie. “Op zo’n feest leer je elkaar kennen en leg je de basis voor wellicht nieuwe vriendschappen. Wat er in de wereld gebeurt is momenteel best zorgelijk, en daarnaast hebben we het in Ten Boer door de aardbevingen en de hele versterkingsoperatie flink voor de kiezen gekregen. Dan is het heel waardevol om gewoon eens even de zinnen te verzetten. Vanavond in de supermarkt sprak een mevrouw me nog aan: ‘Wat hebben we een mooi weekend gehad hè?’. Van dat soort reacties word ik echt blij.”

Volgend jaar

Het succes smaakt dan ook direct naar meer; de negende editie is inmiddels een feit. “Die gaat er volgend jaar zeker komen. Sterker nog: komende maandag staat de eerste vergadering alweer gepland. Dan gaan we uitgebreid evalueren, maar gooien we ook alvast de eerste nieuwe ideeën op tafel. Het is goed om er vroeg bij te zijn. De zomervakantie begint al snel, en voor je het weet is het september voor iedereen weer terug is.”

Helemaal stilzitten doet de crew van Ten Boer Moves de komende tijd overigens niet. In het weekend van 4 juli vindt in het dorp namelijk ‘Lutjefest’ plaats, waarbij de organisatie de horeca voor haar rekening neemt.