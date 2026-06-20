Oranjekoorts stijgt in Groningen voor kraker tegen Zweden: “Het wordt vanavond nóg gekker”

Het publiek juicht bij DOT als de 2-1 wordt gescoord door Summerville. Foto: Rieks Oijnhausen

Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond in het Amerikaanse Houston de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal. Tegenstander is Zweden. Na het eerdere gelijkspel tegen Japan zijn de verwachtingen en de spanning in de Groningse horeca zaterdag aan het einde van de middag al hooggespannen.

“We zijn op dit moment nog druk bezig met de allerlaatste voorbereidingen”, vertelt Theun Heeg, mede-eigenaar van DOT. In en rond het iconisch bolvormige gebouw aan de Vrydemalaan is vanavond niet alleen de wedstrijd van Oranje te zien, maar ook het duel tussen Duitsland en Ivoorkust dat later op de avond volgt. “Het Tropisch Weer Scenario is gelukkig opnieuw actief. Dit betekent dat de terrassen langer open mogen blijven, waardoor we ook deze late wedstrijden prachtig kunnen aanbieden.”

DOT pakt flink uit voor de voetbalfans: “In vergelijking met afgelopen zondag hebben we buiten opnieuw een tent staan waar nu niet één, maar twee grote schermen staan. Ook de bovenverdieping van DOT gaat vanavond open; dat is een extra ruimte waar nog eens twee schermen staan. Voeg daar de negen schermen in het restaurant en de grote bioscoopdome aan toe, en je kunt hier werkelijk overal voetbal kijken. Je hoeft geen seconde te missen.”

Afgelopen zondag, tijdens de openingswedstrijd tegen Japan (2-2), stroomde DOT al vol. Heeg: “Ik verwacht dat het vanavond nog drukker wordt. Het tijdstip is met 19.00 uur perfect en ook de weersomstandigheden zijn ideaal. Het wordt denk ik nóg gekker.” Zijn voorspelling? “Het wordt 3-1 voor Nederland. Al hoop ik stiekem dat we als tweede in de poule eindigen. Dan spelen we de eerste knock-outwedstrijd op een gunstiger tijdstip voor de horeca, in plaats van in het holst van de nacht. Maar voor nu: hopen op een prachtig resultaat. Iedereen is welkom. De inloop is helemaal gratis.”

Spanning neemt toe in Aan de Amstel

Ook aan de Veemarktstraat stijgt de spanning. “Ik ben best wel zenuwachtig”, geeft Kim Boonstra van proeflokaal Aan de Amstel eerlijk toe. “Het is nu aan het einde van de middag en je merkt dat de spanning langzaam begint toe te nemen. Op dit moment is het door het wijkfeest in de Oosterpoortbuurt nog even rustig in het café, maar dat feest stopt rond 17.00 uur. Daarna gaan mensen snel thuis een hapje eten en dan verwacht ik hier de eerste fans.”

Onder de gasten bevindt zich vanavond een bijzondere groep supporters: een groep Duitsers dat een weekendje in Groningen is. Boonstra: “Ik sprak ze gisteren. We hebben afgesproken dat we later op de avond ook de wedstrijd van Duitsland uitzenden op de schermen in het café. Dat vonden ze helemaal prachtig. Als tegenprestatie beloofden ze dat ze om 19.00 uur aanwezig zijn om Nederland aan te moedigen. Dat is toch superleuk? Samen sta je sterk.”

Boonstra kijkt met een tevreden gevoel terug op de eerste groepswedstrijd van vorige week. “Toen was het echt een gekkenhuis. Een gezellig gekkenhuis, welteverstaan. Het is mooi om te zien dat sport zoveel mensen samenbrengt. Vanavond verwacht ik dat het nog een tikje extremer wordt. Het is zaterdagavond, dus iedereen is morgen lekker vrij.” Net als Heeg is ook Boonstra overtuigd van een goede afloop: “Nederland gaat met 3-1 winnen.”

De wedstrijd tussen Nederland en Zweden begint vanavond om 19.00 uur.