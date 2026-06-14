Oranjekoorts stijgt in Groningen: “Het is de hele dag al een gekkenhuis”

In de Poelestraat zijn kroegen in het oranje getooid. Foto: Rieks Oijnhausen

Nog een paar uurtjes en dan trapt in het Amerikaanse Dallas Oranje het WK voetbal af tegen Japan. In Groningen kan de wedstrijd op verschillende plekken bekeken worden.

“Op dit moment is het nog rustig”, vertelt kastelein Willem de Valk van café Amicitia aan de Noorderstationsstraat. “Maar vanavond verwacht ik toch wel wat interesse. Om 19.00 uur kunnen bezoekers Duitsland tegen Curaçao bij mij bekijken. Ik heb in mijn kroeg twee schermen. Een heel groot scherm en er staat een wat kleiner televisiescherm. Dus van de wedstrijd hoef je niks te missen. En vanaf 22.00 uur kunnen de mensen naar Oranje kijken.”

De Valk is voorzichtig over de kansen vanavond: “Je merkt dat er de afgelopen dagen in de kroeg wel over het WK wordt gesproken. Aan de andere kant zijn de mensen niet echt onder de indruk van het spel dat we gezien hebben tijdens de oefenwedstrijden tegen Algerije en Oezbekistan. Tegen Oezbekistan hebben we dan weliswaar gewonnen, maar dat lukte niet tijdens de ‘uitzwaaiwedstrijd’ tegen Algerije. Eigenlijk was het spel niet om aan te zien. En wat er toch wel speelt, is dat men afwachtend is welk voetbal er vanavond op de mat wordt gebracht. Maar om positief te blijven: ik denk dat Nederland met 2-0 wint van Japan. En als dat gebeurt, dan zal het Oranjegevoel echt een boost gaan krijgen. Dan zal het echt los gaan.”

GVAV Rapiditas: komende zaterdag een groot scherm

Op de velden van GVAV Rapiditas op Kardinge blijft het vanavond rustig: “Wij gaan deze wedstrijd niet gezamenlijk bekijken”, vertelt voorzitter Jelle Slagter van de voetbalvereniging. “Dat heeft puur met het tijdstip te maken. Oranje trapt om 22.00 uur af. Het is dan al snel middernacht voordat de wedstrijd is afgelopen. Terwijl er morgen voor veel mensen wel een nieuwe werk- of schooldag wacht. Aan de andere kant is zoiets natuurlijk wel heel erg leuk om een wedstrijd gezamenlijk te beleven. We hebben daarom gekeken wanneer Oranje in actie komt. We hebben besloten om komende zaterdag, als Nederland tegen Zweden speelt, wel groot uit te pakken. We bouwen dan een groot scherm op waarbij we gezamenlijk als vereniging naar de wedstrijd willen gaan kijken. Sowieso zullen er die dag allerlei activiteiten plaatsvinden, omdat we ook richting de afronding van het seizoen gaan.”

Voor de leden van GVAV betekent het dat er vanavond in huiselijke kring wordt gekeken. “Dat begint straks om 19.00 uur al met de wedstrijd Duitsland tegen Curaçao”, vertelt Slagter. “Leandro Bacuna speelde in de jeugd bij ons en maakte daarna de overstap naar FC Groningen. Nu speelt hij, samen met zijn broertje, in het nationale elftal van Curaçao. Ondanks dat het al lang geleden is dat hij bij ons speelde, voelt het toch bijzonder dat een speler van ons op het grote wereldtoneel staat.”

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DOT is afgelopen week getransformeerd tot de grootste voetbal van Europa. Foto: Albert van den Berg

DOT: “Het is vandaag een gekkenhuis”

Aan de Vrydemalaan bij DOT is het ondertussen een gekkenhuis. “We weten niet wat ons overkomt”, vertelt Theun Heeg, één van de eigenaren. “De hele dag krijgen we telefoon met de vraag of er nog plek is om de wedstrijden hier te kijken. Wij merken dat het enorm leeft.” Alle wedstrijden van Oranje worden in DOT op een groot scherm vertoond. Heeg: “De wedstrijden kunnen bekeken worden in de filmzaal, maar ook op het terras hebben we een scherm staan. Dat er veel belangstelling is, is ergens ook niet vreemd. De afgelopen week hebben we hard gewerkt om van de bol van het gebouw de grootste voetbal van Europa te maken. En dat leeft. Je ziet veel mensen foto’s maken en er wordt over gesproken.”

Dat er voor de wedstrijd veel belangstelling is, is volgens Heeg niet vreemd: “De wedstrijd vindt vanuit de stad gezien plaats op een geschikt tijdstip. Overigens verwacht ik voor komende zaterdag een nog veel groter gekkenhuis. Dan speelt Nederland om 19.00 uur. Het lijkt dan bovendien erg mooi weer en wellicht zelfs tropisch te worden. En ondertussen moeten we ons ook realiseren dat de groepsfase uit maar drie wedstrijden bestaat. Dus als je wat wilt, dan is dit wel het moment.” Heeg ziet het zelf positief in: “Ik verwacht dat het vanavond 1-1 wordt. Vervolgens winnen we van zowel Zweden als Tunesië. En met dat scenario ben je door naar de volgende ronde. Wij hebben in ieder geval veel zin in vanavond. En er zijn nog plekken beschikbaar voor mensen die vanavond langs willen komen.”