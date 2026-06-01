Oranjekoorts in Groningen begint te komen

Het wereldkampioenschap voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten begint op donderdag 11 juni. De oranjekoorts begint in Groningen al te komen.

De eerste straten beginnen al oranje te kleuren. Traditiegetrouw zijn de Cortinghlaan in de Hoogte en de Irislaan in de Oosterparkwijk er al vroeg bij. Het Poeleplein, waar veel wedstrijden live te volgen zijn, is ook al helemaal klaar voor het WK.

Het Nederlands elftal speelt de eerste wedstrijd op zondag 14 juni om 22.00 uur tegen Japan.

