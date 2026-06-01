Opsporing Verzocht besteedt aandacht aan ernstige mishandeling in AH Oude Ebbingestraat

Opsporing Verzocht besteedt maandagavond aandacht aan de heftige mishandeling in de supermarkt van Albert Heijn aan de Oude Ebbingestraat van afgelopen januari.

Bij de mishandeling, die plaatsvond aan het begin van de avond op woensdag 21 januari, raakte een 19-jarige man zwaargewond. De politie is nog steeds op zoek naar meerdere verdachten die betrokken waren bij de mishandeling.

Tijdens de uitzending worden beelden getoond van het incident, in de hoop dat iemand meer weet over het incident of de betrokken verdachten. Mensen die iets hebben gezien wat relevant kan zijn voor het onderzoek, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem informatie delen kan via 0800-7000.

Opsporing Verzocht is maandagavond vanaf 21:15 uur te zien op NPO2.