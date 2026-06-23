Opruimen stormschade in Groningen duurt zeker zes weken

Foto: Helga Buist

Het opruimen van de stormschade door het noodweer in de nacht van zaterdag 20 juni duurt naar verwachting nog zeker zes weken, denkt de Provincie Groningen.

Vooral in Oost-Groningen raakten veel bomen langs provinciale wegen en vaarwegen beschadigd of vielen om.Om de provinciale wegen weer open te krijgen, waren medewerkers van de provincie en aannemers het hele weekend aan het werk. Op het drukste moment waren daarbij tachtig mensen tegelijk bezig.

De provincie laat nu onderzoeken waarom de schade zo groot is. Volgens de provincie zijn vooral gezonde bomen omgewaaird. Door de regen waren de bomen zwaar geworden en met al het blad vormden ze als het ware windvangers. In combinatie met een droge ondergrond en valwinden zijn veel bomen omgegaan. In het onderzoek wordt gekeken of omgevallen bomen in het verleden misschien verkeerd zijn gesnoeid en of wortels beschadigd zijn geraakt door werkzaamheden.

Volgens de provincie is op dit moment ongeveer één procent van het totale bomenbestand in provinciaal beheer beschadigd geraakt. De provincie Groningen beheert ongeveer 35.000 bomen. Alle bomen die door de storm zijn omgevallen, worden vervangen. Een plan voor herplanting moet nog worden gemaakt. Deze week brengt de provincie alle meldingen in kaart en orden prioriteiten bepaald voor opruim- en herstelwerkzaamheden. Tegelijk wordt gewerkt aan een overzicht van de schade en een herstelplan.