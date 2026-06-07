Oprichter platenzaak Swingmaster Sem van Gelder (77) overleden

Sem van Gelder, de oprichter van de Groningse platenzaak Swingmaster, is overleden. Van Gelder werd 77 jaar. Dat meldt het Dagblad van het Noorden zondag.

De naam van Van Gelder duikt in de Groningse muziekscene voor het eerst op in de jaren zeventig, toen hij betrokken was bij de organisatie van verschillende jazz- en bluesconcerten in de stad. In die jaren werkte hij ook als discjockey in onder andere de White Horse Bar, waar hij zich volledig toelegde op jazz en blues. Later was hij als dj actieft bij de ZomerJazzFietsTour.

In het jaar 1978 besloot Van Gelder om samen met Leo Bruin muziekwinkel Swingmaster te beginnen. De winkel kreeg een plek aan de Kruitlaan, vlakbij de Stadsschouwburg. De speciaalzaak trok al snel muziekliefhebbers en verzamelaars van over de hele wereld naar Groningen.

Eigen platenlabel

In de jaren tachtig breidde Van Gelder de activiteiten uit en bracht hij onder de naam Swingmaster Records meerdere albums uit van toonaangevende Amerikaanse bluesartiesten, zoals James ‘Son’ Thomas en R.L. Burnside. Ook bood hij een podium aan Groningse jazzartiesten door platen uit te brengen van onder meer de Noodband en Baritone Madness.

In de zomer van 2013 verhuisde Swingmaster van de Kruitlaan naar de Pelsterstraat om in de binnenstad een nieuwe doelgroep aan te boren. De sfeer in het nieuwe pand paste “helemaal bij Swingmaster”, liet Van Gelder destijds weten aan OOG Tv. De verhuizing was een flinke verbetering; het pand was niet alleen groter, maar bood klanten ook de ruimte om rustiger en anoniemer door de platenbakken te struinen.

Geïnspireerd door The Stones

Zijn diepe passie voor de blues ontstond al op jonge leeftijd, zo vertelde Van Gelder indertijd in het tv-programma Herestraat Helemaal met presentator Piet van Dijken:

“Mijn vader kwam een keer thuis met een stapel jukebox-singles van zijn broer, en daar zat een singletje van The Rolling Stones bij: ‘It’s all over now’. Op dat moment wist ik nog helemaal niet wie The Stones waren, en ik wist natuurlijk ook niet dat die beroemde band in het begin gewoon een coverbandje was. Maar het nummer dat ze brachten, was oorspronkelijk een rhythm-and-bluesnummer van Bobby Womack. Dat hadden ze heel aardig gedaan. Het triggerde mij en ik ben op zoek gegaan naar die muziek. Maar die was hier toen in Nederland nog helemaal niet voorhanden. Zo is het uiteindelijk allemaal begonnen.”

Van Gelder kampte al langere tijd met gezondheidsklachten. Eind vorig jaar droeg hij zijn muziekwinkel in de Pelsterstraat over aan een nieuwe eigenaar. In de afgelopen maanden verslechterde zijn gezondheidstoestand verder. Met het overlijden van Sem van Gelder verliest het Noorden een van zijn meest gepassioneerde wegbereiders voor de jazz- en bluesmuziek.

Bekijk hier de aflevering van Herestraat Helemaal waarin Van Gelder te gast was: