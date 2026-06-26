Opnieuw storing in Driebondsbrug: brugdek sluit weer niet volledig na opening

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Voor de tweede keer deze week is de Driebondsbrug, die de oostelijke ringweg over het Eemskanaal voert, in storing geraakt. Vrijdagavond lijkt er opnieuw een probleem te zijn met het sluiten van het brugdek na een brugopening, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de hitte.

Na een opening rond 19.15 uur, die ongeveer twintig minuten zou duren, gingen de slagbomen niet meer omhoog. Op foto’s van de brug lijkt hetzelfde probleem als afgelopen woensdag te zien: het brugdek sluit niet helemaal en blijft enkele centimeters openstaan.

Vrijdagavond kwamen een klein aantal auto’s en een vrachtwagen vast te staan voor de gesloten slagbomen. De politie is ter plaatse om deze voertuigen te begeleiden naar een omleidingsroute via de andere rijbaan.

Hoe lang de storing duurt, is nog niet bekend. Automobilisten moeten gebruikmaken van de afritten naar het Damsterdiep en Meerstad of via de Borgbrug bij Ruischerbrug het Eemskanaal oversteken.

Maatregelen Rijkswaterstaat weten nieuwe storing niet te voorkomen

De situatie lijkt sterk op die van afgelopen woensdag. Ook toen ontstond een storing nadat het brugdek door de warmte was uitgezet. Daardoor sloot de brug niet meer goed en kon het wegverkeer urenlang geen gebruikmaken van de Driebondsbrug. Omdat de storing midden op de dag plaatsvond, ontstonden flinke files.

Pas na urenlang koelen door de brandweer en een aannemer was het brugdek voldoende afgekoeld en gekrompen om weer goed tussen de brughoofden te passen.

Om nieuwe problemen te voorkomen hield Rijkswaterstaat de brug tijdens de hete dagen overdag zoveel mogelijk gesloten voor de scheepvaart. Tussen 10.00 en 18.00 uur werd het brugdek daarom niet geopend tijdens de warmste uren van de dag. Donderdag werd bovendien een blusboot ingezet om de onderzijde van de brug te koelen.