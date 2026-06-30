Opnieuw vertraging bij aanleg fietsenstalling Westerhaven: ‘Onderschat Stadhuis opnieuw de bouwkundige aanpassingen?’

Foto: Joris van Tweel

De Partij voor het Noorden en de Stadspartij 100% voor Groningen stellen komende woensdag opnieuw vragen aan het gemeentebestuur over de komst van de overdekte fietsenstalling aan de Westerhaven. De aanleg van de stalling zou dit voorjaar klaar zijn, maar is opnieuw vertraagd. De raadsfractie vraagt zich daarom af of het college de bouwkundige aanpassingen aan het voormalige stripmuseum (opnieuw) heeft onderschat.

De gemeente kocht het voormalige Stripmuseum in februari 2024 om daar een grote overdekte fietsenstalling te maken. Volgens de twee fracties is juist deze stalling hard nodig vanwege het grote aantal geparkeerde fietsen aan de westkant van de binnenstad.

In december 2024 voelden de twee fracties het college ook al aan de tand over vertraging. Toen gaf de wethouder aan dat de fietsenstalling begin 2026 klaar zou zijn. Volgens de partijen blijkt onder meer het toegankelijk maken van de fietsenstalling ingewikkeld, zonder dat dit gevolgen heeft voor de andere gebruikers van het gebouw.

De partijen willen daarom weten of de gemeente de bouwkundige aanpassingen opnieuw heeft onderschat. Zeker omdat er, na ruim twee jaar onderhandelen, nog altijd geen overeenstemming is over een benodigde aanpassing aan een naastgelegen pand, waaronder de winkelpui.