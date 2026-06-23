Oplettende buren voorkomen erger: brandweer rukt uit voor pannetje op het vuur aan Javalaan

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Javalaan in de Indische Buurt heeft dinsdag aan het einde van de middag korte tijd brand gewoed. Bij het incident is niemand gewond geraakt.

De melding van de woningbrand kwam rond 17.20 uur bij de meldkamer binnen, waarna een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Omwonenden hoorden een rookmelder afgaan in de woning en hebben daarop direct 112 gebeld”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Eenmaal ter plaatse hebben we de voordeur geforceerd om binnen te komen. In de woning troffen we een pannetje op het vuur aan dat voor rookontwikkeling zorgde. Ook was de bewoner nog in het pand aanwezig. Deze is niet gewond geraakt en had geen medische hulp nodig.”

Brandweerlieden hadden de situatie vervolgens snel onder controle. Bosklopper: “We hebben het pannetje direct van het vuur gehaald en de woning geventileerd. Stichting Salvage hoeft niet te komen; de schade in het huis is gelukkig erg beperkt gebleven.”