Open dag ‘De oude school’ Van Oldenbarneveltlaan druk bezocht: “Parel voor de wijk”

Foto: Albert van den Berg

‘De oude school’. Dat is de nieuwe naam voor het voormalige schoolgebouw aan de Van Oldenbarneveltlaan in de wijk De Hoogte, dat de afgelopen jaren in gebruik was door EdanZ. Volgens Albert van den Berg van wijkplatform De Hoogte werd de open dag op vrijdagavond door veel inwoners bezocht.

Albert, hoeveel mensen hebben de open dag bezocht?

“Het was echt overweldigend. De dag zou beginnen om 16.00 uur, maar vanaf dat moment stonden er direct al veel mensen bij het gebouw. Het mooie was ook dat de bezoekers uit de hele wijk kwamen; er was een hele brede belangstelling. In totaal schat ik dat we zeker zo’n tweehonderd buurtbewoners hebben mogen verwelkomen.”

Om even de geschiedenis in te duiken: veel mensen zullen dit pand kennen als schoolgebouw…

“Het gebouw is inderdaad lang in gebruik geweest door basisschool Het Karrepad. In 2012 werd duidelijk dat de onderwijskoepel het gebouw wilde sluiten omdat er te weinig leerlingen op de school zaten. De afgelopen jaren zat EdanZ erin. Die invulling had eerlijk gezegd weinig affiniteit met de buurt; het had een beetje zijn eigen cultuur. Na een lang proces is dat contract opgezegd, waarmee het gebouw nu een nieuwe invulling krijgt die veel meer gericht is op ‘voor en door’ de wijk.”

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Tijdens de open dag klonk er muziek. Foto: Albert van den Berg Foto: Albert van den Berg

Kun je daar iets meer over vertellen?

“Eigenlijk is het heel simpel. Stel dat je in De Hoogte woont en je wilt een puzzel-, brei- of spelletjesclub beginnen. Dan kun je tijdens openingstijden het gebouw binnenstappen, je idee voorleggen en dan is de kans groot dat je heel snel groen licht krijgt. Er zijn vier lokalen en de centrale hal is beschikbaar voor initiatieven. Het moet een laagdrempelige plek worden waar van alles gebeurt en die de wijk echt verbindt.”

Er zijn inmiddels ook al verschillende bewoners en organisaties actief, toch?

“Dat klopt. Je moet bijvoorbeeld denken aan de Buurtouders en de Creabea Club De Hoogte. Maar ook verschillende organisaties hebben al een plek gevonden in het gebouw, waaronder Sportcentrum Noord, GoeieBuurt, Tochka Bakery, De Wijk de Wereld en de coaches Werk & Participatie van de gemeente Groningen. Ook Bewonersplatform De Hoogte krijgt er na de zomer een vaste plek. Daar zijn we ontzettend blij mee. Mensen kunnen daardoor straks elke woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur binnenstappen met vragen of problemen. Zo ontstaat er een hele laagdrempelige plek.”

Tijdens de open dag vond ook het hoogtepunt plaats: de onthulling van de nieuwe naam…

“Bij een nieuwe start hoort natuurlijk een nieuwe naam. Door bewoners van De Hoogte zijn er zo’n tachtig suggesties gedaan. Tijdens een eerste selectie is dit teruggebracht naar veertig opties. Buurtbewoners konden daar gisteren langs lopen en met stickers aangeven welke naam hun voorkeur had. Daar kwam een top drie uit, en uiteindelijk bleek de meeste animo te zijn voor ‘De oude school’. Een ontzettend mooie naam, waarmee we de geschiedenis van dit gebouw in leven houden. Na de onthulling was er dan ook sprake van een ware jubelstemming.”

Komt deze naam ook fysiek op het gebouw te staan?

“Jazeker, deze naam komt op de gevel te staan. Wij denken ook dat deze vertrouwde naam helpt om het gebouw weer in de harten van de buurtbewoners te sluiten. Wij zijn ontzettend enthousiast, en de open dag heeft dat gevoel alleen maar versterkt. We geloven echt dat ‘De oude school’ uit kan groeien tot een parel die de wijk De Hoogte verbindt en samenbrengt.”