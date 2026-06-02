Open dag Biotoop succesvol verlopen: “Mensen zijn echt fan van ons”

Gezellige drukte in één van de ruimtes die te bezoeken was. Foto: Biotoop Haren

De open dag van de Biotoop in Haren afgelopen zondag is een groot succes geworden. Volgens Suze van der Lijke van de organisatie trok de creatieve broedplaats dit jaar zelfs aanzienlijk meer bezoekers dan tijdens voorgaande edities.

Suze, hoeveel bezoekers hebben jullie in totaal mogen ontvangen?

“Het zijn er ruim 2.800 geweest. Helemaal exact weten we het niet, omdat het handmatig tellen bij de ingang aan de Botanicuslaan een tijdje heeft stilgelegen, maar we kunnen absoluut spreken van een record. Omdat de Biotoop zich uitstrekt over een enorm terrein van zo’n acht hectare en de gebouwen heel groot zijn zijn, spreidden de mensen zich heel natuurlijk. Bezoekers hebben er dus geen last van gehad dat we een recordaantal mensen hebben getrokken.”

Hoe verklaar je die enorme stijging in populariteit?

“Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Enerzijds groeien we heel organisch; bezoekers die hier vorig jaar waren, delen hun enthousiasme in hun eigen kring en maken anderen nieuwsgierig. Dat merken we ook aan onze groeiende kanalen op sociale media. Anderzijds hebben we het afgelopen jaar veel media-aandacht gehad rondom de discussie over onze toekomst. Vragen als ‘kunnen de Biotoop en de Hortus hier wel blijven?’ hebben ongetwijfeld de nieuwsgierigheid geprikkeld. Mensen wilden het nu weleens met eigen ogen bekijken. Nou, dat kon afgelopen zondag.”

Hoe zag het programma dat jullie aanboden er uit?

“Meer dan honderd ateliers, werkplaatsen en woningen openden hun deuren om te laten zien wat er hier allemaal wordt bedacht, gemaakt en gecreëerd. Omdat het terrein zo overweldigend groot is en bezoekers soms niet weten waar ze moeten beginnen, hadden we drie verschillende routes uitgestippeld: een roze, een groene en een blauwe. Dat hielp mensen enorm op weg. Als je hier voor het eerst het terrein op komt, dan kun je een soort van overweldigend gevoel hebben. Wat is het groot! Om mensen te helpen in waar ze kunnen beginnen, hebben we de routes uitgezet.”

Was het vanaf de openingsminuut meteen druk?

“Absoluut! We beginnen de open dag traditiegetrouw met een groepsfoto van alle bewoners en ondernemers op de trap bij de ingang met de iconische pijpen. In dat allereerste halfuur stroomden er al zeshonderd bezoekers binnen. Om je een idee te geven van de drukte: in één van de opengestelde ateliers zijn er op de dag wel duizend mensen binnengestapt. De kunstenaar vertelde achteraf lachend dat ze de hele dag onafgebroken bezig is geweest met handjes schudden en praatjes maken. Tijd om even snel naar het toilet te gaan was er nauwelijks.”

Naast een kijkje nemen in de ateliers was er buiten ook van alles te beleven, toch?

“Zeker, we hadden een heel breed randprogramma. Bezoekers konden meedoen aan minilessen meditatie, mindfulness en yoga, of kijken bij een demonstratie pigment maken uit paddenstoelsporen. Daarnaast waren er drie exposities en kon je op verschillende plekken een hapje eten. In de tuin bij het E-gebouw was er bananencake met huisgemaakte limonade, bij gebouw F stonden de hotdogs klaar en in de Open Kas werd verse falafel aangeboden. Combineer dat met livemuziek op diverse hoeken en de sfeer was compleet.”

Wat waren de leukste reacties die jullie kregen?

“Mensen waren echt verbaasd over hoe prachtig groen en idyllisch het hier is. Het werd ons ook wel duidelijk dat we inmiddels een flinke schare trouwe fans hebben opgebouwd. Onze medewerkers droegen speciale Biotoop-shirts om herkenbaar te zijn bij bijvoorbeeld vragen en we hebben ontzettend vaak de vraag gekregen of die shirts ook te koop waren. Mensen willen blijkbaar graag uitdragen dat ze fan zijn. We worden echt een begrip in de regio en trekken een steeds breder publiek.”

Smaakt dit naar een editie voor volgend jaar?

“Absoluut! De datum staat momenteel nog met potlood in de agenda geschreven. Deze editie viel samen met een ander groot evenement in de stad, dus daar willen we volgend jaar iets beter omheen plannen. Maar dat er een vervolg komt, staat vast. Gelukkig hoef je niet tot volgend jaar te wachten om langs te komen. Op onze website vind je een agenda met alle activiteiten die de komende periode plaatsvinden. Mocht je nieuwsgierig zijn naar ons, of fan zijn, kom gerust de komende periode eens langs. Bij de Biotoop is er altijd wel iets te beleven.”