Ook PVV hekelt financiële huishouding in coalitieakkoord: ‘Groningers betalen voor linkse keuzes’

De Groningse afdeling van de PVV is, zoals verwacht, allerminst te spreken over het nieuwe akkoord van PRO Groningen, Partij voor de Dieren, CDA, SP en ChristenUnie voor het nieuwe gemeentebestuur. Volgens de fractie kiest de coalitie voor zaken die niet passen bij de aanpak van problemen waar Groningers echt mee zitten.

“Terwijl veel Groningers moeite hebben met rondkomen, geen betaalbare woning kunnen vinden en zich zorgen maken over veiligheid in hun wijk, kiest deze coalitie voor hogere lasten, meer klimaatbeleid, meer opvang en meer ideologische projecten”, stelt PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw: “Kortom: deze coalitie laat Groningers en ondernemers betalen voor linkse hobby’s.”

Met name de hogere ozb, hogere parkeerkosten en het grotendeels in stand houden van de reclamebelasting is de PVV een doorn in het oog: “Ondertussen blijven WarmteStad, windmolens en dure klimaatplannen overeind. Tegelijkertijd worden statushouders zo snel mogelijk gehuisvest, wordt het spreidingsbeleid uitgevoerd en blijft opvang van ongedocumenteerden in beeld.”

Hoewel de PVV-fractie blij is met de extra boa’s en meer tijdelijk cameratoezicht, vindt de PVV de verdere verspreiding van opvang en beschermd wonen over de stad een slechte beslissing: “Daarmee wordt de druk op wijken niet opgelost, maar verplaatst.”