Ook op woensdag geen treinen naar Zuidhorn wegens blikseminslag

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Er rijden ook woensdag geen treinen tussen het Hoofdstation en Zuidhorn. Spoorbeheerder ProRail heeft meer tijd nodig voor de herstelwerkzaamheden nadat zaterdagavond de bliksem insloeg. De prognose dat er weer treinen kunnen rijden is nu verschoven naar woensdagavond 18.00 uur.

“De werkzaamheden tussen Hoogkerk en Zuidhorn verlopen helaas niet volgens planning”, laat een woordvoerder van ProRail weten. “De aannemer werkt hard aan het herstel, maar tijdens de klus blijkt dat er steeds meer onderdelen vervangen moeten worden. Het inschatten van de exacte gevolgen van deze specifieke stroomstoring is complex. De omvang van de schade is vooraf vaak onzichtbaar, waardoor pas tijdens het werk aanvullende gebreken aan het licht komen.”

Mumford & Sons

Zaterdagavond trokken zware onweersbuien over de provincie. Aan de Zuiderweg sloeg de bliksem in, waardoor de elektronische infrastructuur waarmee seinen, wissels en overwegen worden aangestuurd, kapot raakte. Aanvankelijk dacht ProRail de problemen snel te verhelpen, maar de spoorbeheerder heeft de prognose inmiddels herhaaldelijk moeten aanpassen.

De nieuwe vertraging is extra vervelend omdat woensdag in het Stadspark een concert plaatsvindt van de Britse folkrockband Mumford & Sons, waar tienduizenden bezoekers worden verwacht. ProRail: “Wij betreuren het ten zeerste dat de prognose opnieuw moet worden bijgesteld en dat dit grote gevolgen heeft voor de reizigers.”

Geen sneltrein

Vervoerder Arriva zet ook woensdag bussen in om reizigers op de plaats van bestemming te krijgen. Tussen het Hoofdstation en Zuidhorn rijden twee keer per uur bussen. Op het Hoofdstation vertrekken deze bussen vanaf de voorzijde van het station, en dus niet vanaf het nieuwe busstation aan de achterzijde. De sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden rijdt woensdag de hele dag niet. Tussen Zuidhorn en Leeuwarden rijden de stoptreinen wel volgens de normale dienstregeling.