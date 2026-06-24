Ook op terrassen buiten de Diepenring volg je Oranje donderdagnacht tot het laatste fluitsignaal

Foto: Rieks Oijnhausen

De horecaterrassen in de binnenstad mogen deze week langer open blijven vanwege de hitte. Tot en met zondag 28 juni gelden de ruimere sluitingstijden binnen de Diepenring. In de nacht van donderdag op vrijdag maakt de gemeente bovendien een uitzondering voor terrassen daarbuiten vanwege de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal.

Ook buiten de Diepenring Oranje-Tunesië van begin tot eind kijken op terras

In het centrum mogen terrassen tot en met zondag open blijven tot 03.00 uur. Op hete dagen geeft de gemeente die toestemming met regelmaat tijdens de zomermaanden, maar alleen aan horecazaken binnen de Diepenring.

Buiten het centrum mogen terrassen bij warm weer normaal tot 02.00 uur open blijven. Maar de gemeente maakt komende donderdagavond en nacht een uitzondering op de regels, vertelt gemeentewoordvoerder Peter Steinfort: “Terrassen buiten de Diepenring mogen in de nacht van donderdag op vrijdag tot 03.00u open blijven, zodat er ook op het terras ook naar de WK wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië gekeken kan worden.”

Terrassen aan het water moeten donderdagavond wel gewoon om 00.00 uur sluiten vanwege de extra geluidsoverlast.

Scherm op terras mag, maar wel onder voorwaarden

Ondernemers mogen WK-wedstrijden op een scherm laten zien als dat binnen de toegestane terrastijden valt. Daarbij gelden wel voorwaarden, vervolgt Steinfort:

“We vragen alle ondernemers om bij deze nachtelijke tijden rekening te houden met de omgeving. Informeer waar nodig de buurt en pas het geluidsniveau aan. Het scherm mag tot 30 minuten na de wedstrijd aan zijn, tot uiterlijk 03.00 uur. Glas is niet toegestaan op het terras vanwege de emotie bij doelpunten. Schenk daarom in plastic. Aanvullende activiteiten zoals livemuziek zijn niet toegestaan met deze verruiming.”

Meer informatie over terrassen en warm weer

Een volledig overzicht van alle terrasregels en WK-schermen voor ondernemers is hier te vinden. Alle aanpassingen die de gemeente doet vanwege het warme weer van de komende dagen vind je hier.