Ook Martijn Brilhuis tekent voor extra seizoenen bij Lycurgus

Foto via Lycurgus

Na coach Sam Gortzak en aanvoerder Gijs van Solkema heeft ook Martijn Brilhuis zijn contract bij volleybalclub Lycurgus verlengd.

Brilhuis tekent wel voor een jaartje minder dan Gortzak en Van Solkema: de diagonaal tekende een contractverlenging met twee seizoenen.

Brilhuis begint na de zomer aan zijn derde seizoen bij Lycurgus. De club noemt Brilhuis één van de beste diagonalen in de Eredivisie van het afgelopen seizoen en een ‘dragende speler’.

Brilhuis is blij met de zekerheid die een nieuw meerjarig contract biedt: “Als topsporter vind ik de onzekerheid over waar je het volgende seizoen speelt vervelend. Ik weet nu de komende twee seizoenen waar ik aan toe ben. Ik heb een goede klik met coach Sam Gortzak en met het team was afgelopen seizoen leuk en bijzonder. En ik heb een zwak voor de vrijwilligers en iedereen die bij Lycurgus betrokken is. Daar krijg ik energie van en dat wil ik graag langer meemaken.”