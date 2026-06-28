Oog voor lokaal muziektalent

OOG Radio biedt lokaal muziektalent de kans om hun muziek te laten horen. De local heroes zijn te horen in de dagelijkse playlist en op vrijdagavond worden de artiesten nog extra in het voetlicht gezet in het radioprogramma Stadsruis.

OOG Radio Stadsplaat

Op werkdagen, tussen 7:00 en 18:00 uur is er ieder uur een Stadsplaat gedraaid. “Er is een poule met de meest actuele muziek, waar 25 nummers in staan”, vertelt radiomaker Rick van der Velde die de muziek hiervoor uitzoekt en klaarzet. “Onze software selecteert willekeurig een nummer hieruit, die het dan in de playlist zet. Op deze manier wordt de muziek van de lokale artiesten regelmatig gedraaid!” Daarnaast is ’s ochtends in de OOG Ochtendshow ook ieder uur een Stadsplaat te horen, waarbij ook wat over het nummer wordt verteld. Een overzicht van de Stadsplaten is te vinden op de OOG site.

Stadsruis

Iedere vrijdagavond is op OOG Radio het programma Stadsruis vanaf 19:00 uur te horen. Radiomaker Basz de Jonge presenteert het programma: “Een Stadsplaat is muziek dat in het stramien moet passen van wat er verder op OOG Radio gedraaid wordt. In Stadsruis draai ik ook muziek die daar iets meer van afwijkt. De wat alternatieve muziek krijgt bij mij ook een podium en ik kijk soms ook nog even voorbij de gemeentegrens.” Daarnaast biedt Stadsruis ook een overzicht van concerten en festivals en heeft De Jonge ook interviews met de lokale artiesten.

Lokale muziek staat voorop

“Groningen heeft al tientallen jaren een rijke muziekscene”, vertelt De Jonge. “Eind jaren 70, begin jaren 80 had je het Groninger Springtij, met toppers als Herman Brood and his Wild Romance.”

“Ja, maar daarna bleef Groningen regelmatig terugkeren in de hitparades”, vult Van der Velde aan, “met bands als Fox the Fox, Splitsing, Jazzpolitie en IOS / IsOokSchitterend. En recentelijk zijn The Vices erg succesvol in het alternatieve popcircuit. Ze zijn regelmatig op tour in Europa en Amerika.”

“Maar het blijft bruisen in Groningen”, zegt De Jonge, “Zo zijn er muziekopleidingen bij Noorderpoort en Hanze, komt er ook mooie muziek vanaf het conservatorium en worden acts op weg geholpen door organisaties als POPgroningen en Noordstaat. Een hele goede voedingsbodem voor muziek en dat hoor je nu dus ook terug bij OOG Radio.”

“Ja, zolang de band of artiest maar uit de gemeente Groningen komt, dus niet alleen uit Stad, maar ook uit bijvoorbeeld Ten Boer of Haren, kunnen ze zich melden op muziek@oogradio.nl” besluit Van der Velde.

Het Geluid UIT Groningen hoor je bij Het Geluid Van Groningen

De OOG Radio Stadsplaten hoor je iedere werkdag tussen 7:00 en 18:00 uur op OOG Radio, Stadsruis is iedere vrijdagavond te horen van 19;00 tot 20:00 op OOG Radio.

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➡️ frequenties OOG Radio

➡️ OOG Radio Stadsplaat