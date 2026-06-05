OOG Sport zaterdag weer bol van nacompetitievoetbal bij amateurs

Foto: Andor Heij. Gorecht - Oranje Nassau

OOG Sport staat zaterdag weer bol van nacompetitievoetbal bij de amateurs. Kan Velocitas 1897 de vierde divisie halen en degradeert Oranje Nassau voor het eerst deze eeuw naar de tweede klasse? En welke clubs weten te promoveren of zich te handhaven in de vierde klasse?

Velocitas speelt thuis tegen Hoogland voor promotie naar de vierde divisie. Velocitas verloor woensdag uit de eerste finalewedstrijd in de slotfase met 3-2 van de gelijknamige club uit de gemeente Amersfoort. Velocitas moet met twee doelpunten verschil zien te winnen. Als het er slechts één is volgt een verlenging en eventueel strafschoppen. Bij elk ander resultaat blijft Hoogland in de vierde divisie en Velocitas in de eerste klasse.

Oranje Nassau ontvangt Gorecht in de halve finale om een plek in de eerste klasse. ON was de eerste ronde vrij. Gorecht won in Friesland met 3-1 van SWZ Sneek. Gorecht strijdt voor promotie terwijl ON zich wil handhaven in de eerste klasse. Mocht het mis gaan voor ON is het voor het eerst sinds het seizoen 1998-1999 dat ON tweede klasse speelt. De winnaar speelt de week er na tegen de winnaar FC Surhuisterveen – GOMOS op neutraal terrein.

OOG Sport is bij deze twee wedstrijden live aanwezig en houdt je op de hoogte van de tussenstanden bij drie andere wedstrijden met clubs uit de gemeente die voor een plek in de vierde klasse spelen.

Glimmen speelt om 14.30 uur in Bedum tegen De Heracliden uit Uithuizermeeden. De winnaar blijft in de vierde klasse.

Haren speelt ook om 14.30 uur op sportpark Pagedal in Stadskanaal tegen CSVC uit Coevorden. Haren speelt voor promotie naar de vierde klasse, CSVC tegen degradatie.

GEO uit Garmerwolde ontmoet in Middelstum Zeester uit Zoutkamp. Beide ploegen spelen voor promotie naar de vierde klasse. De aftrap zaterdag is om 14.30 uur.

Op zondag zijn er nog twee wedstrijden met als inzet een plek in de vierde klasse.

Engelbert treft in Bellingwolde Zwartemeerse Boys. Beide clubs hopen in de vierde klasse te blijven. De aftrap is om 14.00 uur.

Groen Geel (zondag) gaat naar Loon bij Assen voor de ontmoeting tegen BEW uit Vledder. Beide vijfdeklassers spelen voor promotie. De aftrap is om 14.00 uur.

FC Groningen O-21

FC Groningen O-21 speelt zaterdagavond om 19.00 uur op sportpark Corpus den Hoorn ook een belangrijke wedstrijd tegen Jong Sparta. Het gaat om een plek in de tweede divisie waar gerenommeerde amateurclubs als Quick Boys, De Treffers, HHC Hardenberg en Spakenburg acteren. In deze klasse mogen maar twee jong ploegen van profclubs spelen. Sparta werd tiende en eindigde daarmee onder Almere City en is daarmee veroordeeld tot het spelen van promotie/degradatiewedstrijden tegen FC Groningen. De beslissing valt zaterdag nog niet, want woensdag is de return in Rotterdam.

OOG Sport is zaterdag te beluisteren van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Naast live voetbal en tussenstanden is er aandacht voor de nieuwe fanshop van FC Groningen, een terugblik op de marathon van afgelopen weekend en een update over de selectie van de volleyballers van Lycurgus.