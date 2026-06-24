Onverwacht bezoek in platanen naast Stadsschouwburg in Stad; bijenexpert in actie

Foto: Erick Bakker

Het terras van een café aan de Kruitlaan, bij de Stadsschouwburg, werd woensdagavond vereerd met een bezoek van een zwerm bijen. Een bijenexpert moest er aan te pas komen om de bijen weg te halen om ze naar een veilige plek te brengen.

De bijen bevonden zich dichtbij terrasbezoekers. Daarom werd bijenexpert Patrick ingevlogen om zonder dode bijen, gif en eventueel gestoken mensen de situatie op te lossen.

De insecten zorgden voor de nodige consternatie: “Dat is een zwerm wespen zei iemand op het terras.” Maar Patrick corrigeerde: “Nee hoor. Dit is de tijd van het jaar dat de nieuwe Koningin van dit bijenvolk op zoek gaat naar een nieuwe plek voor haar kolonie. En dan kunnen ze overal terechtkomen. Dit keer is er gekozen voor de platanen.”

Patrick vermoedt dat door het weertype dat we afgelopen voorjaar hadden, dat dit deze zomer voor veel overlast zou kunnen zorgen. Het gaat dan niet zozeer over bijen maar met name over hoornaars en wespen.

“Deze bijen, samen met de Koningin, heb ik nu in een bijenkast gezet. Ik geef ze wat extra nectar en breng ze naar de rand van een bos. Ze overleven het wel. En de mensen op het terras hoeven zich geen zorgen meer te maken dat ze gestoken worden”, besluit hij.