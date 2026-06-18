Onderzoek naar onderbrenging ROC Menso Alting binnen Alfa-college

ROC Menso Alting. google streetview

ROC Menso Alting in Groningen en het Alfa-college starten een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheid om ROC Menso Alting onder te brengen bij het Alfa-college.

Aanleiding voor het onderzoek vormen de toenemende druk op kleinschalig beroepsonderwijs en dalende studentenaantallen. ROC Menso Alting is het kleinste mbo van Nederland en ziet, net als veel onderwijsinstellingen, de instroom van studenten onder druk staan. Tegelijk veranderen de eisen van de arbeidsmarkt. Dat maakt het steeds moeilijker om een passend aanbod te blijven bieden.

Het Alfa-college is een van de grotere mbo-instellingen in Noordoost-Nederland en werkt samen met Noorderpoort en DCTerra. Het onderzoek richt zich op de vraag of en hoe ROC Menso Alting hierin kan worden ondergebracht. Daarbij wordt gekeken naar de gevolgen voor de kwaliteit en continuïteit van opleidingen, de begeleiding van studenten, studieloopbanen, de positie van medewerker, locaties en voorzieningen.

Er zijn op dit moment geen besluiten genomen. De komende periode staat in het teken van een zorgvuldig onderzoek. De medezeggenschap, waaronder de studentenraad, wordt hierbij betrokken. Naar verwachting wordt in de loop van het komende kalenderjaar meer duidelijk over de uitkomsten en eventuele vervolgstappen.