Ondernemers, horeca en hotels houden grote schoonmaak om binnenstad klaar te maken voor de zomer

Ondernemersorganisaties, horecaondernemers en de gemeente Groningen houden op woensdag 1 juli de eerste editie van Groningen Schoon. Met de actie willen de organisaties de binnenstad klaarmaken voor het zomerseizoen.

De ochtend begint om 09.00 uur bij het Market Hotel aan de Grote Markt. Na een korte aftrap trekken de deelnemers de binnenstad in om schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. Ondernemers en medewerkers uit de binnenstad zijn welkom om mee te doen. Aanmelden is niet verplicht. Ook op de ochtend zelf kunnen deelnemers aansluiten.

Het initiatief voor de schoonmaakactie komt van de Groningen City Club, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), het Hoteloverleg en het Ondernemersfonds Groningen. Daarbij werken de organisaties samen met de gemeente, Noorderpoort en Groningen & Partners.

Met de actie willen de organisaties bijdragen aan de ambitie om Groningen in 2030 uit te laten groeien tot de meest gastvrije stad van Nederland. Volgens de initiatiefnemers moet Groningen Schoon uitgroeien tot een terugkerende traditie waarbij ondernemers, medewerkers, partners en de gemeente samen verantwoordelijkheid nemen voor een schone en gastvrije binnenstad.