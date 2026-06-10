Omwonenden nieuwe daklozenopvang Nieuwe Boteringestraat trekken aan het kortste eind

Foto: Joris van Tweel

De verhuur door de gemeente Groningen van het pand Nieuwe Boteringestraat 28-30 aan het Leger des Heils kan doorgaan. Dat heeft de Rechtbank Groningen woensdag bepaald.

De gemeente Groningen heeft niet onrechtmatig gehandeld door het pand te verhuren aan het Leger des Heils ten behoeve van een daklozenopvang. De vordering van de omwonenden om de verhuur te verbieden is daarom afgewezen.

De huidige locatie voor daklozen aan de Spilsluizen 5 is inmiddels te klein. Omdat de huurovereenkomst tussen de pandeigenaar per 31 december van dit jaar afloopt, is de gemeente op zoek gegaan naar een andere locatie. Na het besluit is er veelvuldig contact geweest tussen de (advocaten van de) omwonenden en de gemeente. De omwonenden stelden echter dat de gemeente hen onvoldoende informatie gaf over het voornemen, en hen niet de gelegenheid bood om hun opvattingen daarover te delen. Ze vreesden voor overlast in de buurt en besloten daarop tot een kort geding.

De rechtbank stelt echter: ‘de gemeente dient naar omwonenden en te luisteren, maar er bestaat geen verplichting om hen vergaande invloed te laten uitoefenen bij de besluitvoering omtrent de locatie, de doelgroep en het tijdspad.’