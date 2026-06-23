OM eist tbs met dwangverpleging tegen zoon die zijn moeder doodstak in De Held

Foto: ingezonden

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de inmiddels 30-jarige man uit Groningen, die op 7 september vorig jaar zijn moeder doodstak in haar woning aan de Natalie Barneykade in De Held, volledig ontoerekeningsvatbaar. Daarom eiste justitie dinsdagmiddag dat Ismail Y. tbs met dwangverpleging krijgt opgelegd.

Ook voor het neersteken van een willekeurige voorbijganger op het Cascadeplein in april vorig jaar vraagt het OM om Y. te ontslaan van alle rechtsvervolging. Y. bekende tijdens een eerdere zitting al verantwoordelijkeheid voor beide geweldsincidenten.

Daarmee volgt het OM het advies van deskundigen in het Pieter Baan Centrum, die stellen dat Y. zijn daden beging onder invloed van een psychose en schizofrenie. “De conclusies zijn glashelder, deugdelijk onderbouwd en geven mij geen enkele aanleiding om anders te oordelen”, stelde de openbaar aanklager dinsdagmiddag in de rechtbank aan het Guyotplein. “Dat neemt niet weg dat deze conclusie voor sommige betrokkenen onverteerbaar en onnavolgbaar is.” Uit het onderzoek blijkt dat Y. zijn moeder doodde met meer dan tweehonderd messteken. Justitie kwalificeert dit als doodslag.

De steekpartij aan het Cascadeplein, door justitie gekwalificeerd als ‘poging tot doodslag’, was volgens het OM het beginpunt van alle gruwelijkheden. Hier pakte Y. op 1 april vorig jaar het vrouwelijke slachtoffer vanachter beet, sloeg in op haar hoofd en stak haar met een mes in de nek. Na het incident wist Y. te ontkomen. De politie startte daarop een groot onderzoek, onder meer met een flyeractie in de omgeving. De politie zag Y. wel als ‘person of interest’, maar zonder concrete verdenking.

Nadat hij in september werd aangehouden voor de mishandeling van een medewerker van het begeleid wonen waar hij verbleef, werd helaas geen DNA afgenomen. Dat was wettelijk gezien niet mogelijk en daarom bleef Y. op vrije voeten. Letterlijk, want de mishandeling was voor de instelling de druppel, want zijn begeleid-wonen-traject en Y. kwam op straat te staan. Ondanks zorgen over zijn mentale toestand nam zijn moeder hem weer tijdelijk in huis.

Een paar dagen later bracht Y. zijn moeder, geestelijk verzorgster in onder meer Mesdag in Stad, na een woordenwisseling met ruim tweehonderd messteken om het leven. Volgens het OM schreeuwden familieleden van Y. al langere tijd om meer hulp, maar die kwam te laat. De openbaar aanklager besloot dinsdagmiddag daarom met de woorden: “Ik vind het hartverscheurend dat ik vorder dat de verdachte geplaatst gaat worden in het systeem waar zowel moeder als grootvader werkzaam was.”

Wanneer de rechtbank uitspraak doet in de zaak, is nog niet bekend.