OM eist 4 jaar cel en tbs tegen 64-jarige Stadjer voor steekpartij in Haddingestraat,

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vier jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 64-jarige man uit Groningen. Hij zou op 9 oktober 2024 in de Haddingestraat een 25-jarige man in de borst hebben gestoken.

Dat meldt RTV Noord vrijdagmiddag.

Het slachtoffer en een vriend kwamen de verdachte die nacht rond 01.00 uur tegen in de binnenstad. Volgens het OM ontstond ruzie en vervolgens een gevecht, nadat de vriend de man aansprak op slechte drugs die hij eerder van hem zou hebben gekocht. Toen het slachtoffer tussenbeide kwam, escaleerde de situatie en kreeg de 25-jarige man een mes in zijn borst. De verdachte liet het slachtoffer vervolgens bloedend op straat achter. Hulpdiensten brachten hem naar het ziekenhuis, waar hij met spoed werd geopereerd aan zijn hart.

De 64-jarige ontkent echter alle betrokkenheid. Volgens hem was hij die nacht niet in de buurt van de binnenstad. Hij stelt dat de politie een andere man op camerabeelden heeft gezien en zegt erin te zijn geluisd door een drugsdealer met wie hij ruzie had over slechte drugs. Maar het OM wil daar niets van weten. Agenten herkenden de Stadjer op camerabeelden en zowel het slachtoffer als een getuige wezen hem aan als verdachte.

Volgens deskundigen is de verdachte zwakbegaafd en lijdt hij aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Daarom vindt het OM de man verminderd toerekeningsvatbaar en eist het, naast vier jaar cel, ook tbs tegen de Stadjer. Over twee weken doet de rechter uitspraak in de zaak.