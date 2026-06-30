Olifantenpaadje naast fietsbrug Ring Noord steeds gevaarlijker, maar er komt geen trap

Het is steil, glad en bij natheid gevaarlijk: een olifantenpaadje dat is ontstaan naast de nieuwe de fietsbrug over Ring Noord. Na ruim een jaar is het uitgesleten paadje op het talud steeds meer zichtbaar geworden. De Partij voor het Noorden pleitte eerder al voor een trap, maar die lijkt er vooralsnog niet te komen.

Bij de aanleg van het fietspad en de fietsbrug zou geen geld zijn geweest voor een trap. Dit blijkt uit een antwoord van de gemeente op vragen van Partij voor het Noorden. “De benodigde technische aanpassingen van het spoortalud zouden gepaard gaan met hoge kosten waarvoor geen dekking beschikbaar was”, zegt de gemeente.

Het talud, de fietsbrug en het fietspad zijn van ProRail. Vorig jaar april werd het nieuwe fietspad, het Walfriduspad, geopend. Dat is nu onderdeel van de doorfietsroute Groningen – Winsum. Er ligt nu een idee om het olifantenpaadje af te sluiten. Dit is voor de Partij voor het Noorden geen oplossing. “Je ziet dat mensen dan ergens anders gaan langslopen”, zegt Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden.

Het pad is bij bewoners uit de wijken Selwerd en De Hoogte geliefd. “Ik maak graag een rondje om even uit de wijk te lopen”, zegt een vrouw die onder de fietsbrug door loopt. “Toch durf ik niet over dit paadje te lopen. Het is te steil en ik ben bang dat ik uitglijd. Een trap is zeker handig.”

Evelien Bernabela snapt de bewoners. “Je ziet dit soort trappen overal, zoals bij viaducten. De wethouder had gezegd dat bewoners niks hadden gevraagd over een trap, maar ik denk dat de inwoners daar zelf nooit over nagedacht hadden.” De vrouw die bij de brug staat beaamt dat: “Ik had inderdaad verwacht dat het er wel zou komen, maar jammer genoeg is dat niet zo.”

Omwonenden zouden een handtekeningenactie kunnen opzetten, denkt Bernabela. “Dan heb je meer kans om te zien hoe belangrijk dit pad is.”