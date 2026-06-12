Odensehuizen gaan op vakantie in Stadspark

In de zomer gaan de Odensehuizen vijf vrijdagen het vakantiegevoel voor dementerende ouderen ophalen in het Stadspark. Dit gebeurd bij SPARK en is onderdeel van de Odensezomer.

In het gebouw van SPARK aan de concourslaan was het vrijdag weer gezellig met de deelnemers van het Odensehuis uit Beijum. De deelnemers die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan, kregen weer even het vakantiegevoel en vermaakten zich met sjoelen, bowlen, dansen en zingen.

Onder begeleiding van vrijwilligers en stagiairs hebben de deelnemers zich een dag vermaakt met dingen doen waar zij zin in hebben. Patrick Boon coördinator van de Odensehuizen geeft aan: ”De deelnemers bepalen de agenda; wij zorgen alleen dat alles goed verloopt”. Silvan, die inmiddels bijna een jaar stage loopt, vertrekt iedere dag weer met een lach op zijn gezicht als hij ziet dat de deelnemers hebben genoten.