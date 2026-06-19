NS-treinen rijden woensdagochtend niet door staking rond sociale zekerheid

Foto: Nicky Boogaard from Hardinxveld-Giessendam, Netherlands - NS ICMm 'Koploper' storming through Hoevelaken, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69915287

Door een staking in het openbaar vervoer en in de schoonmaakbranche tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid rijden er woensdagochtend in het hele land van 4.00 tot 8.00 uur geen NS-treinen.

Dat maakte de NS vrijdagmiddag bekend. De vakbonden wilden het treinpersoneel eigenlijk de hele dag laten staken. Maar de actie richt zich tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid en niet tegen NS, benadrukt vakbond FNV. Daarom heeft de bond besloten om de actie in te korten tot een werkonderbreking van 04.00 tot 08.00 uur.

Toch gaat de staking ook na 08.00 uur voor overlast zorgen, denkt NS. De treinvervoerder adviseert reizigers om in de vroege ochtend hun reis uit te stellen en de rest van de ochtend rekening te houden met vertraging of extra overstappen. Rond het middaguur verwacht NS weer de geplande dienstregeling te rijden. Omdat ook schoonmaakpersoneel staakt, kunnen de treinen en stations vuiler zijn dan normaal. De NS vraagt reizigers daarom hun afval mee te nemen.

Concullega Arriva laat weten aan de NOS nog niet te weten hoe het woensdag staat met de regionale treinen. Vooralsnog is het voor Arriva-reizigers dus gissen welke trein wel rijdt en welke niet. Arriva verwacht vanaf 08.30 uur in ieder geval weer te kunnen werken zoals normaal.