Noorderzon maakte eerste sprekers van &Society bekend

Foto: Noorderzon

Onder de eerste bevestigde gasten zijn schrijver en columnist Tatjana Almuli, journalist en programmamaker Teun van de Keuken, cabaretier en schrijver Lisa Loeb, politicoloog Catherine de Vries, klimaatonderzoeker Valerie Trouet en bioloog Charissa de Bekker.

Noorderzon vindt dit jaar plaats van 20 tot en met 30 augustus. &Society is een onderdeel van het meerdaagse festival en bestaat uit verschillende talkshows, lezingen en discussies. Hierbij staan wetenschap, literatuur, filosofie en maatschappelijke gesprekken centraal.

Programma

Tijdens &Society komen onderwerpen aan bod als de opkomst van radicaal-rechtse partijen, nieuwsvermijding, schoonheidsidealen, klimaatverandering en de omgang met dieren.

Zo geeft politicoloog Catherine de Vries een lezing over de relatie tussen het verdwijnen van publieke voorzieningen en de groei van radicaal-rechtse bewegingen in Europa. Ze onderzoekt hoe verlies van vertrouwen in overheid en politiek ontstaat en welke gevolgen dat heeft voor democratische samenlevingen.

Ook keert de ‘De Linkse Mannen Lossen Het Op’ terug naar het festival. In verschillende talkshows bespreken de makers thema’s die het publieke debat domineren, zoals extreemrechts, de NAVO, Gaza, Big Tech, de verzorgingsstaat en nieuwssatire. Onder de aangekondigde gasten zijn onder anderen Arjen Lubach, Jimmy Dijk, Barbara Kathmann, Eric Smit en Teun van de Keuken.

Verder bespreekt schrijver Tatjana Almuli tijdens Noorderzon haar nieuwe essay ‘Tot lijf gemaakt’. Daarin onderzoekt zij de invloed van schoonheidsidealen op vrijheid en autonomie. Vragen over plastische chirurgie, afvalmedicatie en maatschappelijke verwachtingen staan daarbij centraal.

Kijk voor het hele programma van &Society op de website van Noorderzon. Tickets zijn hier te koop vanaf 4 juli.