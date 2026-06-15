Noorderzon maakt literatuurprogramma bekend

Foto: Lucas Kemper voor Noorderzon

Noorderzon heeft het literatuurprogramma bekendgemaakt voor de komende editie van 20 tot en met 30 augustus.

Op het programma staan onder anderen historicus Philip Dröge, filosofen Frank Meester en Coen Simon, dichter Ellen Deckwitz en schrijver Sarah Arnolds. Ook is er een filosofische marathon in samenwerking met Filosofie Magazine. Verder is aandacht voor graphic novels en strips. Tobi Dahmen vertelt over zijn boek Columbusstraat en classicus Jaap Toorenaar bespreekt de wereld achter Asterix.

Ook lokale en persoonlijke verhalen krijgen een plek. Manik Sarkar spreekt over Ossenkop, Claartje Wesselink over journalist en musicus Paul Sanders en Ype Driessen over zijn debuutroman Vanilla. Mohammed Benzakour behandelt de relatie tussen mens, dier en natuur in Het lied van Agilouz. Nieuwe makers zijn er ook. Alexander Moto brengt een literaire liveshow en stripmakerscollectief Nieuwe Garde werkt met bezoekers aan een expositie.