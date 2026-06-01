Noorderzon maakt internationaal theater- en dansprogramma bekend

Noorderzon heeft maandagmiddag het internationale theater- en dansprogramma voor de editie van augustus bekendgemaakt.

In het programma staan makers uit veertien landen centraal. Voorstellingen gaan onder meer over oorlog, migratie, arbeid, technologie, racisme en maatschappelijke veranderingen. Ook dans krijgt een grote plek binnen het festival. Noorderzon opent met Deaf Republic van het Ierse collectief Dead Centre, een voorstelling over oorlog en verzet. Verder zijn er onder meer producties van Mario Banushi, Patricia Apergi, Marco Mendonça, Susie Wang en Ant Hampton.

Ook buiten de theaterzalen zijn er programmaonderdelen. Zo komt er een installatie met stoplichten bij het water, onderzoekt een interactief kindermuseum in Forum wat kinderen belangrijk vinden om te bewaren en verandert een voorstelling met schaatsers op wielen het Noorderplantsoen in een speelveld voor dans en acrobatiek.

Het volledige festivalprogramma wordt de komende weken bekendgemaakt. Noorderzon vindt dit jaar plaats van 20 tot en met 30 augustus plaats in het Noorderplantsoen en (deels) op andere plekken in de binnenstad.