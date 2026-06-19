Noorderzijlvest vraagt met drijvende eiland aandacht voor afgeronde projecten

Een opvallend drijvend ‘eiland’ was donderdagmiddag in de wateren van de stad te zien. Het ponton, met daarop drie pilaren omgeven door inheemse planten, is bedoeld als de aandachtstrekker van waterschap Noorderzijlvest voor een publieksevenement volgende week in Lauwersoog.

Het 12 meter lange en bijna 3 meter brede ‘eiland’ kwam aan in de Oosterhaven. Vervolgens ging het over de Diepenring langs de Heresingel, het Groninger Museum, de Praediniussingel en de Hoge en Lage der Aa richting de Reitdiephaven. Het ponton werd voortgetrokken door de historische kotter ‘Albatros’ van het Visserijmuseum in Zoutkamp.

De spiegels op het eiland staan volgens Noorderzijlvest symbool voor drie afgeronde projecten in Groningen: de nieuwe zuiveringsinstallatie voor rioolwater in Gaarkeuken, de Nieuwe Waterwerken in Zoutkamp en de versterking van de Lauwersmeerdijk. Met de beplanting en de spiegels op het eiland wil Noorderzijlvest aandacht vragen voor het belang van water en bodem. Het waterschap wijst erop dat zoet water schaars is en dat klimaatverandering kan leiden tot wateroverlast, overstromingen, droogte en tekorten aan water.

Na het bezoek aan Groningen blijft het eiland tot maandag in de Reitdiephaven liggen. Daarna vaart het naar Gaarkeuken en vervolgens naar Zoutkamp. Volgende week zaterdag vaart het eiland via het Lauwersmeer naar het evenemententerrein van ‘Onze Waterwereld’ bij Siblu Familieparken in Lauwersoog. Daar vormt het eiland dan een onderdeel van het decor van een kunstzinnige slotperformance.