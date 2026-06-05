Nog een verdachte van ernstige mishandeling in supermarkt Oude Ebbingestraat in beeld bij politie

Foto: Politie Groningen-Zuid via Instagram

De politie heeft opnieuw een verdachte in beeld van de heftige mishandeling van afgelopen januari in de Albert Heijn aan de Oude Ebbingestraat.

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde maandagavond aandacht aan de mishandeling van afgelopen januari en toonde daarbij beelden van vier van de vijf verdachten. Kort na de uitzending meldde zich al een persoon bij de politie die stelde één van de verdachten te zijn.

De politie laat vrijdagmiddag weten dat ook over een tweede verdachte inmiddels genoeg tips zijn binnengekomen om de foto’s van deze jongeman offline te halen. “Op dit moment hebben we voldoende informatie om verder te gaan met het onderzoek naar deze verdachte”, zo stelt de politie. Omdat kort na het incident al een eerste verdachte werd aangehouden, lijkt nu van drie van de in totaal vijf verdachten de identiteit bekend te zijn. De beelden van de laatste twee verdachten (zie foto’s onderaan dit artikel) staan nog steeds op de mediakanalen van de politie.

De mishandeling gebeurde op woensdagavond 21 januari in de supermarkt van Albert Heijn aan de Oude Ebbingestraat. Een 19-jarige man zou buiten een opmerking hebben gemaakt die verkeerd viel bij een groep mannen. Daarna werd hij aangevallen. Volgens de politie duurde het geweld meerdere minuten en werd het slachtoffer ook tegen zijn hoofd geschopt. Winkelpersoneel probeerde meerdere keren in te grijpen. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en werd met serieus letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De vraag om tips van de politie blijft onverminderd van kracht. Mensen die iets hebben gezien wat relevant kan zijn voor het onderzoek, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem informatie delen kan via 0800-7000.