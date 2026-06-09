Nog een verdachte in beeld van ernstige mishandeling in supermarkt Oude Ebbingestraat

Foto: Politie Groningen-Zuid via Instagram

De politie heeft opnieuw een verdachte in beeld van de heftige mishandeling van afgelopen januari in de Albert Heijn aan de Oude Ebbingestraat.

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde vorige week maandag aandacht aan de mishandeling van afgelopen januari en toonde daarbij beelden van vier van de vijf verdachten. Kort na de uitzending meldde zich al een persoon bij de politie die stelde één van de verdachten te zijn. Afgelopen vrijdag haalde de politie genoeg tips op om nog een verdachte van het lijstje te schrappen.

De politie laat maandagmiddag weten dat ook over een derde verdachte inmiddels genoeg tips zijn binnengekomen om de foto’s van deze jongeman offline te halen. “We hebben tientallen tips gekregen”, schrijft de politie. “Van die tips waren er zo’n 25 ook erg concreet. Mede dankzij deze tips hebben we ook voldoende informatie over deze verdachte. We hebben dus ook zijn foto offline gehaald.”

Daarmee staat nog één verdachte met zijn gezicht op de website van de politie (zie foto onderaan dit bericht). De vraag om tips van de politie blijft onverminderd van kracht, met name rond deze laatste manspersoon. Mensen die iets hebben gezien wat relevant kan zijn voor het onderzoek, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem informatie delen kan via 0800-7000.

De mishandeling gebeurde op woensdagavond 21 januari in de supermarkt van Albert Heijn aan de Oude Ebbingestraat. Een 19-jarige man zou buiten een opmerking hebben gemaakt die verkeerd viel bij een groep mannen. Daarna werd hij aangevallen. Volgens de politie duurde het geweld meerdere minuten en werd het slachtoffer ook tegen zijn hoofd geschopt. Winkelpersoneel probeerde meerdere keren in te grijpen. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en werd met serieus letsel naar het ziekenhuis gebracht.