De ‘Wesp’ gaat vanaf half juni doorrijden van Lelystad naar Groningen, publiek mag kijkje komen nemen op Hoofdstation

De nieuwe intercity van NS, de ICNG, rijdt vanaf zaterdag 13 juni door van Lelystad naar Groningen. Die dag is de trein ook voor het eerst te bekijken op het Hoofdstation.

Reizigers kunnen op 13 juni tussen 12.00 en 14.00 uur een kijkje nemen in de trein. Daarbij zijn ook plekken toegankelijk die normaal gesloten blijven, zoals de cabine van de machinist. Voor kinderen is er een speciaal programma: een conducteursexamen. Daarbij gaan kinderen kaartjes controleren, omroepen en controleren of reizigers zich aan de regels houden.

De ICNG heeft als bijnaam De Wesp. De trein werd vanaf 2018 gebouwd en rijdt sinds 2022 op verschillende trajecten in Nederland. De treinstellen zijn ontworpen en gebouwd door Alstom en moeten op termijn een deel van de oudere Koplopers en intercityrijtuigen vervangen.

De trein rijdt vanaf 13 juni van Groningen, via Lelystad en de Hogesnelheidslijn (HSL), door naar Rotterdam. Het is de bedoeling dat de trein elke dag, eens per uur, via de HSL over het traject rijdt. Dat kan dus nog niet consequent, omdat nog niet alle treinen zijn geleverd. De verwachting is dat de laatste ICNG halverwege volgend jaar aan de NS wordt geleverd.