Nieuwe Visserbrug later klaar dan gepland, gemeente verwacht oplevering eind volgend jaar

Foto: Rieks Oijnhausen

De vervanging van de Visserbrug in het Groningse A-kwartier loopt vertraging op. Eerder nog werd uitgegaan van de zomer van 2027, maar de gemeente verwacht de nieuwe brug nu pas eind 2027 op te leveren.

Volgens wethouder Mirjam Wijnja kostte het ontwerptraject meer tijd dan verwacht. De ruimte rond de brug is beperkt en in de grond liggen kabels en leidingen. Ook moet eerst een watertransportleiding van Waterbedrijf Groningen worden verlegd voordat de nieuwe brug gebouwd kan worden. Daarnaast moet de gemeente het riool aanpassen.

Daardoor duurde de voorbereiding langer. Als de aanbesteding goed verloopt, starten de werkzaamheden begin volgend jaar. De bouw en oplevering staan gepland van februari tot en met november 2027.

De oude Visserbrug verdween in juli 2024 voor herstelwerkzaamheden, nadat bleek dat de bediening niet meer werkte. Uit technisch onderzoek kwam naar voren dat een scharnier kapot was, waardoor de brug niet veilig open en dicht kon. Sinds september 2024 ligt er een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers.

De gemeente maakte vorig jaar bekend dat de Visserbrug een volledige vervanger krijgt. De nieuwe brug blijft open voor autoverkeer, zodat hulpdiensten het A-kwartier kunnen bereiken. Doorgaand verkeer en vrachtwagens wil de gemeente zoveel mogelijk beperken. Ook komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers.