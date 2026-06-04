Nieuwe sorteermachine maakt hergebruik kleding nog beter mogelijk

Kleding beland nog steeds vaak in de gewone container in plaats van de kledingcontainer. Een nieuwe sorteermachine, gesubsidieerd door de provincie, maakt het alsnog mogelijk om die kleding te kunnen hergebruiken.

Tot nu toe gaat schifting van kleding uit afval nog steeds met de hand. Om dit efficiënter te laten verlopen heeft de provincie het project Sorted in het leven geroepen. Speciaal ontworpen machines zorgen voor automatische herkenning van kleding en bepalen of het opnieuw in de verkoop kan, of dat het gerecycled wordt.

Het project levert daarmee een hoop nieuwe banen op: zo’n 15 organisaties uit heel Noord-Nederland zijn bij Sorted betrokken. Zij bedienen de machines of voeren het onderhoud uit.

De provincie spreekt de ambitie uit om koploper in Europa te worden in het hergebruik van kleding. “Er zijn wel oplossingen met AI en robots, maar die doen alleen een klein gedeelte van het werk”, zegt woordvoerder Johan Jongkind. “Dankzij alle verschillende deelnemers aan het project kunnen we het complete proces zonder handarbeid laten doen. Daar merken we interesse voor.”