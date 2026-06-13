Nieuwe intercity van NS vandaag te bekijken op Hoofdstation

Foto Andor Heij. Nieuwe intercity (ICNG) op hoofdstation Groningen 3.

Het nieuwe intercitymaterieel van de NS, de ICNG, is zaterdag 13 juni te bekijken op het Hoofdstation. De NS organiseert de feestelijke kennismaking omdat de hypermoderne trein vanaf dit weekend officieel wordt ingezet in de vaste dienstregeling van en naar Groningen.

Geïnteresseerden en treinfanaten kunnen tussen 12.00 en 14.00 uur binnenlopen om kennis te maken met de nieuwe trein. Bezoekers mogen bovendien een kijkje nemen op plekken die normaal strikt verboden terrein zijn, zoals de cabine van de machinist. Voor de jongste bezoekers is er ook wat te beleven: kinderen kunnen een speciaal conducteursexamen afleggen, waarbij ze zelf aan de slag mogen met de omroepinstallatie en het controleren van de kaartjes.

De ‘Wesp’ op het spoor

De ICNG is op verschillende trajecten in het land al een vertrouwd gezicht. Sinds april 2023 rijdt het materieel bijvoorbeeld al tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal over de Hogesnelheidslijn (HSL). De ICNG is van het type Coradia Stream en is gebouwd door de Franse treinenbouwer Alstom. Onder treinliefhebbers worden de treinstellen vanwege hun markante geel-zwarte kleurencombinatie ook wel de ‘Wesp’ genoemd. Op termijn moeten deze treinen de oudere ICM- (Koploper), DDZ- en ICR-treinen van de NS gaan vervangen.

Vanaf aanstaande zondag kunnen reizigers ook daadwerkelijk instappen: de ICNG start dan op het traject tussen Groningen en Lelystad Centrum. Vanaf medio december, bij het ingaan van de nieuwe NS-dienstregeling, wordt de dienstregeling verder uitgebreid. Het is de bedoeling dat de ICNG vanaf dan rechtstreeks naar Schiphol Airport en Rotterdam Centraal gaat rijden, waarbij de trein vanaf de Randstad over de HSL zal rijden.

Koploper

De komst van de moderne ‘Wesp’ betekent overigens niet dat de iconische Koploper direct verdwijnt. Dit karakteristieke intercitymaterieel, dat al sinds de jaren tachtig trouw de verbinding met het noorden verzorgt, blijft het Hoofdstation voorlopig gewoon aandoen. Wel zal de inzet door de instroom van nieuwe ICNG-treinstellen uit de Alstom-fabriek de komende jaren steeds sporadischer worden.