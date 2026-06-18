Nieuwe editie New Energy Forum, “Hier ligt de sleutel van de toekomst.”

De zesde editie van het New Energy Forum vond plaats op donderdag 18 juni. Het is een festival over energietransitie, mobiliteit en duurzaamheid op een locatie aan de Zernikelaan.

De dag was bedoeld voor professionals, ondernemers, studenten, docenten, onderzoekers en beleidsmedewerkers die samenkwamen op één locatie.

Het programma van het festival zat bomvol, van 10:30 uur tot 17:00 uur waren er verschillende activiteiten: van een klimaatdesinformatie bingo tot ‘speel een potje ijs breken’ met Harm Edens. Ook waren er diverse sprekers: Anne-Marie Rakhorst, Andy van den Dobbelsteen en vele anderen.