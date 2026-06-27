Nieuwe busstation feestelijk geopend: “Wat is het mooi geworden” (foto’s)

Wethouders Jalt de Haan (CDA) en Rik van Niejenhuis (PRO) openen het nieuwe busstation. Foto: Rieks Oijnhausen

Het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het Hoofdstation is zaterdagmiddag feestelijk geopend. Honderden inwoners grepen de kans om een uniek kijkje achter de schermen te krijgen. Vanaf zondag 28 juni is het station officieel operationeel en vertrekken alle lijnbussen vanaf de nieuwe locatie.

Naast de officiële openingshandeling konden inwoners zaterdag over het terrein dwalen. “Heel bijzonder was dat je voor één keer zelf door de nieuwe busonderdoorgang kon wandelen, die onder de spoorrails doorloopt”, vertelt OOG-verslaggever Johannes Rienks vanaf de locatie. “Mensen vonden het prachtig om dit van dichtbij te bekijken. Wat opviel, was dat er opvallend veel oudere Groningers op de been waren. Ze gaven aan dit historische moment absoluut niet te willen missen. Want tja, wanneer maak je nu mee dat er zo’n groot nieuw stuk station wordt geopend?”

De sfeer zat er zaterdagmiddag ook goed in. Behalve wandelaars schoten er ook een paar ‘daredevils’ op rolschaatsen door de nieuwe bustunnel. Er waren steltlopers, livemuziek en foodtrucks. Rienks: “De algemene indruk is ontzettend positief. Mensen geven aan dat ze het nieuwe busstation, in tegenstelling tot de oude situatie aan de voorkant, veel overzichtelijker en ruimer vinden. Ook wordt genoemd dat de nieuwe locatie veel groener is.”

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Kortere looproutes voor reizigers

Aan het project is jarenlang hard gewerkt; de eerste voorbereidende werkzaamheden begonnen al in 2020. Het grote voordeel van de nieuwe zuidlocatie is dat de overstap tussen trein en bus vele malen korter en comfortabeler wordt. Wie straks uit de bus stapt, loopt zo de nieuwe reizigerstunnel in om vervolgens direct bij het juiste treinperron omhoog te klimmen. Qua uitstraling sluit het busstation naadloos aan bij het treinstation: de herkenbare bankjes en prullenbakken die je op de treinperrons ziet, zijn ook hier geplaatst.

Om het station te bereiken, zijn er vanaf zondag twee routes. Bussen vanuit de richting Drachten rijden vanaf de Peizerweg rechtstreeks het busstation op. Om vervolgens snel in de binnenstad te komen, rijden de bussen door de gloednieuwe onderdoorgang.

Met de ingebruikname van de zuidzijde wordt het oude, vertrouwde busstation aan de voorzijde van het Hoofdstation definitief overbodig. Dit asfaltterrein wordt de komende periode volledig gesloopt en gaat vergroend worden.

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Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

In de winter?

Het nieuwe busstation heeft ongeveer dezelfde capaciteit als de oude locatie. Rienks: “Waar ik wel heel nieuwsgierig naar ben, is hoe de nieuwe busonderdoorgang zich komende winter gaat verhouden. Het hellingspercentage is aan de zijde van de binnenstad namelijk steiler dan aan de andere kant. Wat gebeurt er als het straks gaat sneeuwen of ijzelen? Maar dat is een vraag die we pas komende winter beantwoord gaan krijgen, want de praktijk moet dat uit gaan wijzen.”